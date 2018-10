LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Napoli forte, ha confermato che è l'anti-Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della gara pareggiata al San Paolo contro il Napoli, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

23.13 - Iniziata la conferenza stampa

Partita troppo di contenimento, soprattutto nel secondo tempo? Vi eravate rassegnati?. "Se fossimo arrivati alla fine vincendo... la dinamica del match ci ha portato a fare questo, non è stata una scelta. Abbiamo cambiato alcune cose, dovevamo essere più lucidi in uscita e sbagliare meno palloni. Paradossalmente il gol è arrivato da un'azione nostra su angolo".

Come stanno gli infortunati?. "Non lo so, sono dovuti uscire per vari problemi, ma li valuteremo in settimana. De Rossi è uscito per un problema che si sta portando dietro da un po', non pensavo però di perderlo così presto nel match".

Pareggio arrivato dopo il secondo angolo a favore in cui Fazio non va neanche a saltare. "E' stata una scelta in base a cosa loro interpretano. Molti erano in sofferenza, si provava a tenere palla. Senza perdere quel pallone poi staremmo parlando d'altro".

Ritiene che il Napoli sia l'antiJuve come ha detto ieri? "Sì, l'ha confermato anche oggi, l'ha fatto in Champions. Il Napoli è forte, è la principale antagonista della Juve e lo dice pure la classifica".

Su Santon e Olsen: "Sono contento delle loro prove, stanno crescendo partita dopo partita".

23.20 - Termina la conferenza stampa