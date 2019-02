LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Ora siamo incudine e quindi stiamo zitti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato per la Roma, reduce dal pesante ko in Coopa Italia (7-1 contro la Fiorentina) e attesa dalla delicata sfida contro il Milan. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Su come si riparte dopo il 7-1 subito in Coppa: "Mettendo in campo una prestazione di altissimo livello, sia fisicamente che mentalmente. E' fondamentale in questo momento delicato".

Sul Milan: "Tre partite fa poteva essere nella nostra stessa situazione, una settimana spesso fa cambiare tutto, i giudizi, i momenti. Ha fatto due ottime prestazioni, non sarà una partita facile perché sta attraversando un buon momento".

Sul recupero di De Rossi: "Mi auguro che possa fare una prestazione importante dal punto di vista della presenza, della capacità di stare in campo, di essere il mister dentro una partita. Il dubbio è fisico, perché non ha mai giocato. De Rossi resta un punto interrogativo, ma si è allenato con costanza e ha dato risposte positive anche quando calciava. Ora riesce a fare tutto senza avere dolore".

Sul nervosismo di Dzeko e il cartellino rosso: "Credo che sia stata la parte più brutta di una sconfitta dolorosa, ma Edin ha chiesto scusa a tutta la squadra. Al di là di quello che si può dire, uno che guadagna tanto eccetera, siamo uomini, ha avuto un atteggiamento sbagliato e non deve più succedere. Nelle difficoltà dobbiamo essere più uniti. I primi venti minuti del secondo tempo contro la Fiorentina sono stati i migliori, dopo il 4-1 e l'espulsione l'intelligenza di una squadra sta nel non prendere più gol. Abbiamo compromesso questo anche per alcuni atteggiamenti. La fortuna del calcio, come nella vita, è quella di potersi rifare subito, e far capire che può essere stato solo un caso".

Sul termine 'squadra agonizzante': "Ho detto che non era guarita, è diverso. Le risposte erano state positive, ma cadevamo in alcuni momenti della partita in cui mancava continuità. Non per forza si deve morire, ci si può anche salvare e tornare ad essere vitali. Capisco la depressione, ma la forza sta nel ribaltare. In questo momento siamo incudine, dobbiamo subire, star zitti e tornare a essere martello".

Sulle valutazioni post Firenze: "Io più che valutare devo trovare le soluzioni. Credo che in questo momento si debba essere ancora più uniti e sinceri nella comunicazione generale. Nello spogliatoio è la cosa più importante. Più che i discorsi sulla tattica, fondamentale è l'unità di intenti. Dobbiamo essere noi a rimediare a questo momento difficile".

Sull'unità del gruppo: "Dobbiamo migliorare, ma c'è la voglia di potersi rifare. Mi sento un po' papà, che in certi momenti non ha dato i consigli giusti, in altri sì. Dobbiamo ritrovare questa unità di intenti e nelle difficoltà non dobbiamo disunirci. Siccome ci siamo ricaduti, è successo prima di Bologna, prima di Plzen, a Cagliari, è risuccesso anche Bergamo con la partita di Coppa da 0-3 a 3-3. Questo ci deve far riflettere, perché non accada più".

Su Under: "Penso sia uno degli argomenti meno importanti, sta facendo delle cure, non è ancora pronto, quando lo sarà sarò felice. Sorrido al fatto che oggi mi arriva una lettera che dice che Dzeko non deve giocare, poi su El Shaarawy, poi su Kolarov. Sorrido al fatto che la gente non capisce che abbiamo bisogno di tutti, con difetti e qualità. La capacità è che ognuno riesca a nascondere i difetti del compagno. È un discorso generale".

Su quali circostanze porterebbero alle dimissioni: "E' una domanda che mi è stata fatta spesso, ad esempio dopo Bologna, dopo Plzen, è un po' scontata. Alla fine sono i risultati e le prestazioni che determinano le cose. Voi potete dire e scrivere quello che volete, ma le chiacchiere stanno a zero. Servono fatti, fatti e ancora fatti".

12:59 - Termina la conferenza stampa di mister Di Francesco.