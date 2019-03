LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Paulo Sousa vedrà la gara? Scelta legittima"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

19.00 - Lettori di TMW benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, che a breve presenterà nella sala dedicata alle conferenze stampa dell'Estadio do Dragao, la prossima sfida al Porto. Dall'impianto che ospiterà la sfida che vale un posto tra le migliori otto della competizione, il mister giallorosso parlerà della gara ma anche della pesantissima sconfitta nel Derby e del proprio futuro. Seguite in diretta le sue parole con noi!

Prende la parola il tecnico: "E' una partita lunga, noi dobbiamo essere bravi a difenderlo questo gol e ripartire di conseguenza. Ribadisco che sarà fondamentale fare una gran fase difensiva, il resto verrà da sè".

Florenzi ala destra è una soluzione possibile?

"Tutto è possibile, i ragazzi sanno di dover essere preparati e non sanno la formazione, niente di niente. Dirti che chi giocherà sarebbe impossibile, non lo sanno nemmeno loro. Voglio vedere la faccia dei calciatori e analizzare situazioni che mi convincono".

Si percepisce che questa sia una partita-limite per la sua panchina, che stato d'animo si porta dopo il derby?

"Per me è così da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma. Vorrei però riportare l'attenzione sulla Roma, l'interesse comune, del romanista, è che domani la squadra passi, al di la chi sia l'allenatore. Il pensiero non va a me stesso ma far passare il turno alla Roma. Domani non gioco io, e questo mi dà fastidio, perché la gente non capisce che domani scende in campo la Roma. I discorsi fanno parte del mio lavoro, ma domani è una partita importantissima per tutti".

Ti senti supportato, è questo il momento più difficile per te?

"E' sempre quello che deve venire. Il derby ha inciso su tanti discorsi, ma noi dobbiamo pensare a questa partita, è una sfida secca. Essere supportato è una cosa fondamentale, essere sopportato no. Domani sarà fondamentale che gli undici che metterò in campo possano fare una prestazione eccezionale, come quelle dell'anno scorso, in Champions in particolare".

La partita con la Lazio ti ha portato a cambiare qualche scelta per la sfida di domani, in particolare gli errori individuali?

"Parlare di singoli sarebbe un grande errore, è il collettivo che ha approcciato malissimo la partita. Noi dobbiamo pensare alla sfida di domani, al di là di chi giocherà e non giocherà domani rispetto alla sfida con la Lazio. Ci sono tanti aspetti in un calciatore, non solo fisici ma anche psicologici, è fondamentale scendere in campo con la testa libera. A volte c'è anche tanta rivalsa per gli errori fatti".

Troverebbe inopportuna la presenza di Paulo Sousa allo stadio domani?

"Assolutamente no, un conto sono le dichiarazioni, un conto è andare a vedere delle partite, potrebbe capitare anche a me domani. Perché c'è? Non lo so...".

19.31 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma.