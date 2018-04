LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Unica italiana in Europa? Grande gratificazione"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

14.15 - Dopo l'impresa europea, per il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è già tempo di tornare a pensare al campionato e in vista della prossima gara, le motivazioni non mancano di certo. Seguiremo le parole del trainer giallorosso attraverso la nostra diretta testuale in vista del derby capitolino, ultima gara del 32° turno di Serie A. Prende la parola il tecnico: "Ben venga una gara come quella contro la Lazio, queste si preparano da sole dal punto di vista emozionale, rimettere in campo la determinazione e voglia di prevalere in questa gara che vale più di tre punti. Vale un posto in Champions, oltre al valore a sé che ha un derby, ma questo vale ancora di più".

La difesa a tre è stata una soluzione per il Barcellona o può continuare?

"Il modulo è dinamico, è stata una scelta ponderata che ha dato un valore aggiunto a questa squadra. Siamo arrivati ai quarti giocando 4-3-3, i numeri sono tutto o nulla senza cattiveria e convinzione, e li abbiamo avuti in queste due gare".

Ancora Schick dal primo minuto?

"Della formazione non parlo assolutamente, Inzaghi non credo che lo dirà. Uno dei due scenderà in campo, questo è sicuro".

Dzeko lo conosce da avversario e da suo tecnico, in cosa la colpisce?

"Ha qualità impressionanti che non sfrutta appieno sempre: quella col Barcellona è stata la sua miglior partita stagione per applicazione e convinzione, lo deve fare sempre, con le grandi squadre e con quelle meno importanti e blasonate. Dal punto di vista generale è un giocatore straordinario".

La gara col Barcellona può cambiare il percorso suo e della società?

"Ovviamente sì, ma lo vedremo più avanti. Sono molto sereno, chi c'era alla conferenza stampa pre-gara mi ha sentito parlare di mentalità, dobbiamo dare seguito ed essere bravi a trattare tutte le partite allo stesso modo".

Al termine della sfida col Barcellona è andato subito negli spogliatoi: come mai?

"Lo faccio già da diverse gare, voglio lasciare lo scenario ai giocatori e quello che dovevo esternare l'ho detto negli spogliatoi".

Defrel e Perotti in che condizioni arrivano alla sfida?

"Saranno fuori entrambi, su Defrel non so dire mentre per Perotti penso sia recuperabile per la SPAL. Riguardo gli altri giocatori abbiamo dubbi su Manolas e Florenzi, l'allenamento di stamane mi dirà di più".

La difesa a tre può essere una base per la Roma del futuro, anche in ottica di una rosa costruita per un altro modulo?

"E' vero, è così. Credo comunque che la possibilità di giocare a tre è un grandissimo valore aggiunto. I giocatori sanno che atteggiamento e principi di gioco sono fondamentali, col Barcellona è stato fondamentale far uscire uno dei centrali in aggressione al loro portatore di palla, quindi di fatto difendevamo a quattro. Il mio obiettivo era anche avvicinare un giocatore a Dzeko e mi ha dato risultati importanti, ma non è la medicina definitiva per tutto".

La fisicità è un fattore importante per questa squadra?

"E' fondamentale per diventare una squadra importante in Italia e in Europa, questo e la condizione, noi ce l'abbiamo in grande crescita e invece sembrava sotto le scarpe dopo la gara con la Fiorentina, ma quella andrebbe rivista insieme".

Chi arriva meglio al derby?

"I vantaggi vengono tutti annullati, mi auguro di esserlo ma sono convinto che non sarà così. E' una gara da prendere con le molle, loro sono feriti e arrabbiati e dobbiamo pensare che dall'altra parte ci sarà una prestazione, dobbiamo avere la capacità di prepararla mentalmente".

Che effetto fa essere l'unica squadra italiana in Europa?

"E' una grande gratificazione per la Roma. In alcune partite le cose sono andate male e mi è dispiaciuto: la Lazio aveva in mano la gara, non c'era motivo di pensare a quattro gol del Salisburgo, ma non bisogna mai mollare e lo hanno dimostrato. La Lazio ha un giocatore davanti bravissimo ad attaccare la profondità e grande fisicità e questo è importantissimo".

La Roma deve essere resiliente, dice lei: quanto ci ha lavorato e quanto deve ancora lavorare la squadra?

"Per me sono lavori in corso: la squadra ci ha abituato a grandi prove e altre meno. E' un percorso, dobbiamo cercare di essere meno oscillanti nelle prestazioni e negli atteggiamenti, questo deve essere l'obiettivo mio e di chi ci sta vicino, dell'ambiente".

14.48 - Terminata la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma.