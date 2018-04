LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Qui con umiltà per continuare a sognare"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

17.53 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Di Francesco.

Su che partita si aspetta: "Il Barcellona ha preso solo un gol in casa in Champions League. Fa capire quanto abbia subìto pochissimo. Dobbiamo avere un atteggiamento positivo e propositivo. Ci siamo guadagnati questa chance tutti insieme, con una grande competizione. Guardiamo avanti con ottimismo e spensieratezza".

Se Totti è paragonabile a Iniesta: "Sono innamorato di Iniesta, per come si muove e tocca la palla, ha una creatività impressionante. Ma Totti è totalmente diverso, più attaccante. Entrambi hanno fatto la storia dei due club e in questo sono molto simili".

Sulla scelta El Shaarawy o Defrel: "Magari non gioca nessuno dei due. Al di là di questo, sono caratteristiche differenti. Defrel ha meno partite nelle gambe, meno allenamenti, anche se è un'opzione importante. Elsha ha avuto maggiore continuità, potrebbe reggere i 90 minuti. Uno è un destro e l'altro un mancino, cambia l'impostazione. Sarà il mio pensiero della gara a determinare la scelta".

Sul punto debole del Barcellona: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma, con le dovute proporzioni. Se sei bravo a uscire dalla prima pressione puoi creare pericoli. Ma quello che ho notato in tutte le gare è che il Barcellona lotta su ogni pallone, non è mai morto, accetta l'uno contro uno a tutto campo con grande forza. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il loro desiderio di giocare uno contro uno, ma dobbiamo anche vincere i duelli".

Sul flop delle altre italiane in Champions: "Le altre erano troppo forti. La Juventus ha fatto bene, ha raggiunto risultati importanti. Stiamo crescendo, nel campionato inglese e spagnolo ci sono giocatori più forti, che determinano le fortune di tante squadre. Noi dobbiamo lavorare sulla parte tattica e di squadra. Trovi squadre organizzate come il Barcellona e il Manchester City, che hanno anche una precisa identità tattica. Questo fa la differenza".

Sul possibile 4-4-2 anti-Barcellona: "Non sarà il mio atteggiamento che farà la differenza, dovremo stare attenti. Vedendo Siviglia, dovremmo giocare col 4-2-3-1, ma non c'era Messi fino al 60'. Difficilmente giocheremo col 4-4-2, non sono abituato a improvvisare. Bisogna creare una mentalità, darei un segnale di debolezza. Potrei scegliere un esterno più difensivo, ma con la stessa identità di gioco".

Sulla spensieratezza di cui ha bisogno la Roma: "La spensieratezza deve far parte dell'indole di ogni calciatore. Tutti noi dobbiamo essere preparati mentalmente e pronti a dare qualcosa di più in campo. Noi prepariamo la partita per essere competitivi, perché abbiamo dimostrato di poterci giocare questo quarto di finale".

Su Alisson: "Domani in campo troveremo due portieri fortissimi come Alisson e ter Stegen".

Su come affrontare il Barcellona: "Se la Roma è arrivata ai quarti di finale, qualcosa ha dimostrato. Il Barcellona ha mentalità, la Roma deve crescere tanto. Il rispetto del Barcellona è importante, noi non dobbiamo perdere in identità ma avere attenzione in determinate situazioni, contro una squadra che ha un'altissima precisione in zona gol e grande qualità. Dobbiamo dare loro meno possibilità possibile. Se li portiamo vicini all'area ne avranno di più".

Su Nainggolan e gli altri titolari: "Il Barcellona è molto forte, non ha bisogno di vantaggi, anche se non credo che loro baseranno la partita sulle mie scelte. Nainggolan è molto importante, oggi farà il provino decisivo o magari domattina. Ad oggi, le percentuali sono del 50%. Abbiamo recuperato anche Pellegrini, che farà la rifinitura. Per quanto riguarda tutti i ruoli, in questa gara voglio mettere tutti sull'attenti, nessuno è sicuro di poter giocare, in tanti saranno protagonisti. Giocherà la Roma, che è la cosa più importante. Dobbiamo giocare ancora di più da squadra".

Sull'astinenza di Suarez: "Mi auguro che non segni neanche alla prossima. Fa giocare la squadra e attacca la profondità. È fondamentale anche quando non segna".

Sulle sensazioni della Roma: "Siamo qui con grandissima umiltà per preparare questa gara contro una squadra abituata a questo tipo di impegni. È giusto avere un atteggiamento positivo, sapendo di affrontare forse la squadra più forte al mondo. Per noi è un grande orgoglio, ma vogliamo continuare a sognare".

17.47 - Presso la sala stampa del Camp Nou, l'allenatore della Roma Eusebio di Francesco parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Barcellona.