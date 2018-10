LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Santon esempio per tutta la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15.30 - Conclusa la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

15.28 - Domani potrebbe giocare Luca Pellegrini? "E' sempre una idea Luca Pellegrini, ma deve continuare a lavorare con grande umiltà. E' un ragazzo che ha 15 minuti in Serie A, non è detto che nelle prossime gare non possa esordire dal primo minuto. Ma dipende sempre da lui, spesso la formazione non la fanno gli allenatori ma i calciatori col loro atteggiamento".

15.25 - Olsen sta capendo di più le sue idee? "Lui viene da un campionato e da un calcio totalmente differente, prima il suo primo pensiero era quello di cercare l'attaccante lungo. Ha lavorato tanto in questo senso e adesso sta giocando sempre di più con i piedi. Sta lavorando anche sul posizionamento, deve essere bravo a lavorare un po' più alto. Ma dal punto di vista della disponibilità sono molto contento".

15.23 - Come pensi di giocare domani? "A me non piace cambiare molto. Ad oggi s'è parlato poco del Viktoria Plzen e dobbiamo capire che domani andrà in scena una sfida molto fisica. Domani cercherò di mettere tutti i calciatori nelle condizioni migliori per poter rendere".

15.19 - Come sta Nzonzi? "E' in grande crescita, era arrivato qui e non si era mai allenato. Ma gli allenamenti sono importanti e l'esempio lampante è Santon, che non aveva mai giocato un minuto e poi ha giocato due gare per 90 minuti. L'aspetto fisico e l'allenamento è alla base della prestazione, senza fisico, tecnica e mente non si va da nessuna parte".

15.16 - Nella sua interpretazione del 4-2-3-1 come cambia il ruolo di trequartista a secondo di chi gioca? "Certo, dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Pastore fa meno inserimenti e cerca di più gli spazi tra le linee, così come Coric, perché cerca la giocata per i compagni. Gli altri, Pellegrini, Cristante o Zaniolo, invece danno più continuità sia in copertura che in fase di possesso e ricercano di più il gol".

15.14 - La mancanza di gol per Dzeko è anche un problema tattico? "Si cerca sempre il pelo nell'uovo, che devo fare? Devo farlo giocare più indietro? No, non credo. Lui aiuta molto anche i compagni e quest'anno ha anche attaccanti che giocano più vicino a lui, è solo un problema di gol".

15.13 - Come sta Dzeko? "Deve ritrovare solo il gol, a parte 10 minuti in cui non è stato bravo nel gestire la palla ha fatto bene ed è stato determinante sul primo gol. E' un attaccante che va anche un po' coccolato, è troppo importante per noi e sono sicuro che ritroverà la via del gol".

15.12 - Kluivert pronto per giocare? "Potrebbe giocare anche dall'inizio".

15.11 - La scelta di Kolarov di giocare nonostante l'infortunio è un segnale? "Assolutamente si. E' uno di quei giocatori in dubbio per domani, ma sabato è stato un grande".

15.09 - Senza De Rossi e Pastore può cambiare il modulo? "Io sto lavorando sia al 4-2-3-1 che al 4-3-3, spesso dipende anche dagli avversari".

15.08 - Ha inizio la conferenza stampa di Di Francesco: "Ai miei calciatori ieri ho ribadito solo un concetto e ho detto loro di restare equilibrati, bisogna lavorare e dare continuità a quanto fatto. L'equilibrio adesso è fondamentale, dobbiamo dare continuità al gioco di squadra".

14.50 - Lettori di TMW, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma che in conferenza stampa presenterà la sfida di Champions contro il Viktoria Plzen, sfida che andrà in scena alle 21.00 e sarà valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.