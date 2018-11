LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Tanti errori di Fazio, dobbiamo stargli vicino"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

23.05 - Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco commenta in conferenza stampa il ko subito stasera contro il Real Madrid all'Olimpico che pregiudica la corsa al primo posto del Gruppo G per i giallorossi, comunque qualificati come seconda. A breve le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "I fischi sono un peccato ma l'umore della piazza è questo, va accettato. Viene dimenticato cosa si è fatto in Europa perché in campionato stiamo andando sotto le attese, però vorrei parlare della partita perché abbiamo perso il filo logico dopo un ottimo primo tempo, ma nel calcio il risultato determina tante cose. E sono arrabbiato".

Eusebio ti senti un allenatore fortunato?

"In questo momento assolutamente no. Abbiamo accumulato infortuni pesanti e un po' di sfortuna in partita. Mi sento un allenatore con delle qualità e mi auguro di poterle trasmettere, sono sicuro che la ruota gira. Il risultato di oggi non lo meritavamo assolutamente, purtroppo ci può stare visto il numero di giovani che avevamo in campo e i campioni di fronte, ma non mi sento fortunato oggi, questo è certo".

Ha una spiegazione per il gran numero di infortuni che stanno colpendo la Roma?

"Cominceremo a farci delle domande, perché sono tutti simili. Il calcio a livello fisico è diventato tosto, purtroppo Dzeko si è fatto male in un momento importante della stagione, come El Shaarawy ed è un peccato. Purtroppo quando lo mettevo e dicevo che non stava benissimo lo dicevo perché conosco la squadra più di chi parla e non sa".

Ha parlato di comunione di intensi con il direttore sportivo? Per il mercato di riparazione c'è ancora?

"Parlare di mercato non è opportuno ora, devo cercare di tirare fuori il meglio dal gruppo che ho. In questo momento abbiamo dimostrato di essere carenti nel rimanere in partita, per tre volte i calci piazzati offensivi sono diventate occasioni del Real. Dobbiamo fare nuovi errori".

Come si allena la continuità e l'identità della squadra?

"Se avessimo problemi di identità non avremmo fatto quel primo tempo, l'unica medicina che conosco è lavorare sulla testa perché dopo il gol non possiamo smettere di giocare. Ci serve anche un pizzico di sorte perché se va dentro il gol di Under poi cambia tutto, guardate l'Udinese che prima del gol contro di noi sembrava morta e invece dopo è rinata. In questo momento devo aiutare i miei giocatori e ho intenzione di farlo".

Ha notato una involuzione nella sicurezza di Federico Fazio che anche stasera ha commesso errori importanti?

"Non è una stagione fortunata neanche per lui. Ha commesso tanti errori individuali e in questo momento va sostenuto, perché sappiamo tutti il giocatore che è. Non so se domenica giocherà, ma è difficilissimo spiegare cosa succede a giocatori che hanno fatto non bene ma benissimo".

La Roma perde in casa dopo tanto tempo e finisce seconda in un girone teoricamente più semplice di quello dell'anno scorso: l'allenatore è lo stesso, la squadra è meno forte?

"Se dobbiamo analizzare la squadra scesa in campo stasera sicuramente ci sono assenze importanti. Zaniolo credo sia stato il migliore in campo e sono partite che ci fanno maturare, per fortuna è una sconfitta che non ci pesa. Ci sono stati episodi ma il calcio è così, dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Dobbiamo migliorare tanto perché rispetto all'anno scorso abbiamo dato l'impressione di essere meno cinici e compatti, non siamo stati all'altezza di ciò che siamo stati l'anno scorso".

Rispetto alla gara di andata ha trovato una squadra diversa e crede sia migliorato con Solari?

"Penso che siamo migliorati noi, all'andata ha fatto un gioco più arioso ma anche per demerito nostro. E' stata una Roma migliore, anche se loro in ripartenza con le loro qualità sanno farti male".

00.01 - Termina qui la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.