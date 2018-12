LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Voglio una squadra con il sangue agli occhi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha preso la parola in conferenza stampa in vista della sfida con l'Inter

Su Perotti e Pastori: "Ad oggi sono disponibili, ma non potranno essere utilizzati dal primo minuti. Dopo l'allenamento avrò le risposte definitive.

Sull'aspetto psicologico: "È un lavoro continuo, dobbiamo cercare di tirare fuori qualcosa in più. Dobbiamo uscire fuori, mentalmente, da certe difficoltà. Se dopo quel gran primo tempo contro il Real la squadra torna nelle lacune e nelle mancanze del passato significa che bisogna lavorare ancora. A volte servirebbe anche che la palla entrasse, cambiando il match, cosa che non sta mai accadendo ma sta a noi provocare ciò".

Su Florenzi possibile esterno offensivo: "Non parlerò di formazione per non dare vantaggi a Spalletti. Può giocare ovviamente davanti, viste le numerose assenze".

Su Schick: "Ha giocato 500 minuti in più rispetto all'anno scorso. Dobbiamo capire cosa si vuole. Noi abbiamo bisogno di tutti. In questo momento non posso fare tante scelte. Patrik deve dare qualcosa di più e credere ancora di più nei grandi mezzi. L'aspetto mentale diventa predominante, lui in questo deve crescere".

Sul destino della Roma: "Abbiamo bisogno di uomini forti. Io sono a capo di tutto questo e devo dare forza al gruppo, da questa squadra si può tirare fuori ancora qualcosa. C'è grande delusione fra i tifosi e li capisco, noi siamo in debito con loro ma abbiamo bisogno del loro grande sostegno.

Su Fazio: "Vedremo se giocherà, la difesa è il reparto dove ho più scelta. Dipende anche dal modulo che sceglierò".

La Roma fatica a rimontare: "In tante occasioni non siamo riusciti a venirne fuori. Per invertire il trend dovremmo provare anche ad andare noi in vantaggio, poi vengono fuori i nostri timori di non farcela. Dopo Firenze abbiamo preso gol e siamo stati mezzora a pensare all'arbitro. Cerco di trasmettere determinati concetti che avevo anche da calciatore. Come in una famiglia, i figli non sempre fanno quel che chiediamo e ci arrabbiamo con loro ma nel nostro mondo il tempo è poco".

Su Nainggolan all'Inter: "È un grande giocatore, ha avuto un pizzico di sfortuna a livello fisico, deve ritrovare la sua condizione migliore".

Sugli infortuni: "Tra ottobre e novembre gli infortuni nelle squadre che giocano tante competizioni sono frequenti. La sfortuna nostra è che sono arrivati tutti insieme. Dzeko mi ha chiesto di riposare. I giocatori anche se guadagnano tanti milioni non possono giocare 100 partite l'anno. I ritmi poi, rispetto al passato, sono aumentati tantissimo e questo porta ad andare incontro ad infortuni. El Shaarawy ha giocato molto di più rispetto allo scorso anno, forse non era abituato a tutti questi minuti, e si è infortunato. Il rischio di infortunarsi al flessore è sempre dietro l'angolo".

Sugli errori e sull'aspetto psicologico: : "Io voglio spiegare, non giustificare, è diverso. Facile dire «Ve l'avevo detto» ma poi devo trovare soluzioni da allenatore. Quell'attenzione che avevamo avuto nel primo tempo contro il Real è svanita in un secondo e, dopo il gol preso, è cambiata la partita. Nell'occasione di Fazio, in quel caso la palla la metti lateralmente e verso la porta avversaria. Una lettura tattica sbagliata, è un fattore mentale. Dobbiamo eliminare questi errori, rischiare meno. Non sono capace a nascondere i miei sentimenti, a non dire ciò che penso ma lo faccio con onestà".

Su Politano: "Quando ero al Sassuolo l'ho voluto riscattare subito. È legatissimo a questa città, adesso si sta togliendo delle soddisfazioni, purtroppo per noi, da un'altra parte. Dobbiamo fargli i complimenti, sono davvero legato a questo ragazzo".

Sulla partita con l'Inter e sul futuro: "L'Inter ha dimostrato, in questo momento, di essere più forte della Roma. Ha dei giocatori molto forti, Spalletti sta facendo un ottimo lavoro. È una squadra diversa, in crescita. La Juve ha un passo diverso rispetto a tutte le altre. Il mio futuro? Cerco sempre di dare il massimo con il desiderio di vedere una squadra con il sangue negli occhi. Mi auguro che la scintilla possa arrivare domani".

Ancora sull'Inter: "Abbiamo dimostrato di poter fare tutto. Dobbiamo fare tesoro degli errori ed affrontare l'Inter con determinazione. La squadra deve dare tutto".

Su Under: "Giocherà titolare, anche perché non ho molte alternative davanti. Gli ho dato uno schiaffo ieri, ovviamente affettuoso, ma domani partirà dal primo minuto. È un ragazzo volenteroso, a volte sbaglia le scelte e deve migliorare da questo punto di vista".