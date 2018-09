LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Zaniolo un segnale per la squadra"

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid per 3-0 alla prima giornata valida per i gironi di Champions League:

Su cosa pensa del girone: "Il Real è favorito e ha dimostrato tutta la qualità che ha. Noi dobbiamo ancora lavorare tanto per passare il girone. Dopo un primo tempo che ci siamo difesi, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa di meglio ma siamo mancati nelle qualità delle giocate finali, davanti a un Real fortissimo".

Su chi potrà costruire il gioco: "Al di là della costruzione, anche quando siamo usciti dall'area, abbiamo fallito nella qualità delle giocate. Siamo stati anche sporchi in uscita dalla difesa e dobbiamo tirare fuori maggiore personalità in alcuni momenti della gara. Per farlo dovremo verticalizzare di più. Per tirargliela fuori dovremo puntare solo e soltanto sul lavoro. Conosco solo questo modo per farlo".

Sulla tribuna: "Non dico niente su questo. Sono scelte tecniche e voglio che questo gruppo capisca che chi si allena in un certo modo, come Zaniolo, avrà la sua possibilità. Voglio che sia un segnale per tutti, per la squadra. Pensavo che mi potesse dare qualcosa in più tra le linee. Ci ha provato ma siamo stati meno bravi a preparare queste azioni e non si è visto tantissimo".

Su Modric: "Merita il Pallone d'Oro per quello che ha fatto nel club e in Nazionale. Questa squadra è piena di giocatori che potrebbero vincerlo e che lo vinceranno, come quello che è entrato nella ripresa (Asensio)".

Su Olsen: "A volte lo è stato anche Allison il miglior portiere. Lui è stato bravo perché impegnato in situazioni difficili. Sono contento per lui ma non è positivo essere così impegnato. Il Real comunque creerà tante occasioni contro tutti. Dobbiamo avere maggiore qualità nella costruzione delle azioni offensive contro squadre, come il Real, che sono ovviamente più forti di noi. Inutile stare a chiacchierare".

Sul Real senza Cristiano: "Sei giocatori del Real hanno giocato contro la Croazia, segnando sei gol. Se fossi un tifoso del Real non sarei preoccupato dal suo addio visti i tanti campioni che sono ancora in rosa".

Sui tanti cambiamenti tattici e di uomini: "Prima non cambiavo mai, ora cambio tanto. Le rotazioni ci sono sempre, anche l'anno scorso quando avevamo successo. Noi dobbiamo cercare di dare continuità a un sistema di gioco che è il 4-3-3. Ho cambiato per inserire giocatori come Schick con caratteristiche diverse. Ho cambiato in corsa come ha fatto anche il Real Madrid. Dobbiamo pensare di ritrovare l'anima della squadra che adesso è un po' carente. Non mi piace che la squadra perda tanti duelli, dovremo essere più determinati. La tireremo fuori al più presto. Questa non era la partita per ripartire, ma mi aspettavo una prestazione maggiormente continua su tutti i punti di vista".