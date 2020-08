live Roma, è ufficiale: il club è di Friedkin. Fienga: "Onorato di continuare"

vedi letture

19.04 - Con le parole di Fienga e Friedkin, oltre al comunicato ufficiale della Roma, la lunghissima giornata del closing Roma è oramai giunta al termine. Il LIVE di TMW termina quindi qui.

18.45 - Sul sito ufficiale del club sono spuntate anche le prime parole da proprietario della Roma di Dan Friedkin, che si presenta così al suo nuovo pubblico: "Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma e – citando quanto scritto di recente da un fan - di “rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico”. È esattamente ciò che intendiamo fare. Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. In qualità di proprietari del business, intendiamo identificare e incoraggiare management, teams e leadership forti. Guido Fienga ha dimostrato di essere un ottimo CEO per la Roma e insieme abbiamo costruito un ambizioso piano strategico. Gli forniremo tutto il supporto, l’assistenza e i mezzi necessari per sviluppare tali piani e per aiutarlo a rimanere focalizzato nel corso delle cruciali prossime settimane; sarà soprattutto la sua voce a parlare per l'AS Roma. La nostra visione condivisa per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata. Non posso infine non riconoscere l'incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e di cominciare la nostra nuova stagione".

18.40 - Guido Fienga, amministratore delegato dell’AS Roma, confermato nel ruolo anche con la proprietà Friedkin, ha parlato così del closing effettuato in giornata: "Questo è un importante giorno per l'AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo".

18.06 - Come preventivato è arrivato a borse chiuse l'annuncio del passaggio di società da James Pallotta a Dan Friedkin. Questo il tweet della Roma che ha annunciato l'operazione.

UFFICIALE: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell’#ASRoma 🐺 pic.twitter.com/JrN3kcA61H — AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2020

17.25 - Il messaggio che filtra dagli Stati Uniti e dal nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin è piuttosto una richiesta espressamente rivolta a tutto l'ambiente giallorosso: serve pazienza. Il club punterà a un piano quinquennale, di cui i primi tre anni rappresenteranno il vero trampolino di lancio con lo stadio al centro del progetto. L'obiettivo sarà il ritorno in Champions, ma senza grandi colpi e con Fonseca dunque che dovrà metterci molto del suo per provare a raggiungere questo ambizioso obiettivo senza però grandi innesti.

15.50 - Terminato il closing incominciano a uscire anche i protagonisti. I primi sono Baldissoni e Fienga, andati via senza parlare.

15.41 - La Roma è passata di mano, da James Pallotta a Dan Friedkin. A confermare ulteriormente le nostre indiscrezioni sull'annuncio nel pomeriggio ci ha pensato l'oramai ex proprietario giallorosso a Teleradiostereo: "È tutto fatto".

15.15 - Buone nuove arrivano da Roma, perché il closing è finito e non si sono riscontrate particolari criticità. Quindi ci sarà sì, l'annuncio oggi, ma a borse chiuse.

13.30 - Nel giorno più importante della storia recente giallorossa, servono i soldi per fare il passo defintiivo. Verso le 15 sarà atteso il bonifico che sancirà l'inizio dell'era Friedkin.

12.15 - Nasce oggi la nuova Roma. Pallotta e Friedkin chiuderanno definitivamente il passaggio di proprietà e con la nomina ufficiale del magnate texano come 25esimo presidente della storia giallorossa. Baldissoni e Fienga sono arrivati pochi minuti fa allo studio notarile DLA Pipers. Già entrati i legali. Videoconferenza con Londra, dove ci sono altri legali di Friedkin e Pallotta, mentre questi ultimi due sono collegati da Boston e Houston.