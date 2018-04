LIVE TMW - Roma, Fazio: "Il Barça non è solo Messi o Suarez. Guardiamo avanti"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

18.01 - Finisce qui la conferenza stampa di Fazio.

Su come fermare Messi: "Non lo conosco bene solo io, è il miglior giocatore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, non dobbiamo pensare solo a lui, ma a tutto il Barcellona e alla Roma, la squadra è fondamentale".

Su Suarez: "È un grandissimo attaccante, ma pensiamo a tutto il Barcellona e alla nostra squadra".

Sulle critiche a Messi in Argentina: "Il calcio è così, tutti quelli che conoscono il calcio sanno che Messi è uno dei migliori. Qui, dove lo vedete ogni giorno, lo sapete".

Sul 2-2 del suo Siviglia col Barcellona: "Sabato si è visto un grande Siviglia, che ha fatto pressione. Gli è mancato solo chiudere la partita. Il Barcellona può pareggiare però con due azioni".

Sul Barcellona favorito: "Non vogliamo parlare di percentuali, credo che sia una grandissima partita e giocheremo con umiltà, rispetto e ambizione per tentare di andare avanti. Non dobbiamo guardare indietro, ma avanti, al futuro".

Su Totti come Iniesta: "Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Uno ha giocato sempre nella Roma, l'altro è un idolo del Barcellona e del calcio. Francesco continua a stare con noi".

Sulla linea difensiva a tre o a quattro: "So cosa ho fatto, se posso giocare a quattro o a tre. Io ho giocato sempre a quattro, ma posso giocare in entrambe le maniere, a sinistra, a destra, in mezzo al campo. Non ho nessun problema".

Il difensore della Roma Federico Fazio parla in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, in programma domani alle 20:45 al Camp Nou.