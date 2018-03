LIVE TMW - Roma, Florenzi: "Fisicamente mi sento bene ma posso fare meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

14.57 - Conclusa la conferenza stampa di Alessandro Florenzi.

Sull'obiettivo: "Posso fare meglio, anche perché è una mia prerogativa quella di non fermarmi mai ed avere un punto di arrivo. Nella vita, come nel calcio, non si smette mai di imparare".

Sul ruolo di terzino: "Do la disponibilità a chi mi allena. Mi trovo bene da terzino, non lo nego. Ma non ci sono problemi sul posto dove posso giocare, per me l'importante è scendere in campo e dare il 100% per questa maglia".

Sulla condizione fisica: "Dai dati sono un paio di settimane che sto facendo buone prestazioni sotto il profilo fisico. Non è tutto però: magari fai 100 km ma sbagli cento passaggi. Mi sento bene e spero di continuare su questo trend anche domani".

Sul contratto e il rinnovo: "Non è la sede adatta per parlarne. Sono abituato a pensare al presente e non a quello che succederà domani. Dobbiamo dare il 100% perché sappiamo quanto vale questa partita, per noi giocatori ma soprattutto per i tifosi".

Sul desiderio per domani: "Vogliamo ripetere quanto fatto in questa coppa, in campionato qualcosa è mancato. Vogliamo prenderci la qualificazione, quello è sicuro. Dovremo essere attenti alle loro qualità".

Sulla gestione: "Sarà importante ma lo è anche fare il nostro calcio che significa andare a mille all'ora. Dovessimo sbloccarla non c'è da pensare che ce l'abbiamo già fatta, ma solamente andare avanti".

Sull'approccio: "Partita importante, può valere tanto per noi e anche per la Roma. Sarebbe la quarta volta che la Roma arriva ai quarti. Vogliamo fare il nostro meglio".

14.33 - Florenzi è arrivato in sala stampa.

Nella consueta conferenza stampa del pre-partita, sta per prendere la parola Alessandro Florenzi, esterno della Roma che domani sera ospiterà lo Shakhtar in Champions League per ribaltare il risultato della gara dell'andata: