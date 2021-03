live Roma, Fonseca: "C'è stanchezza in molti giocatori, farò turn over"

14.15 - Neanche il tempo di mettere da parte la bella vittoria in Europa con lo Shakhtar che la Roma deve tornare in campo. Domani affronta il Parma è Fonseca perde altri due giocatori: Smalling e Mkhitaryan. Alle 14.30 parla il tecnico in conferenza.

14.39 - Inizia la conferenza

Come sta la squadra? Cristante rimarrà in difesa?

"Su Cristante vediamo domani. E' vero stiamo giocando molte partite, ci sono giocatori che hanno fatto tutte le partite e sono più stanchi di altri, per questo dobbiamo cambiare per avere calciatori più freschi. Ne abbiamo bisogno, c'è stanchezza in tanti calciatori. Poi abbiamo altre situazioni dove non possiamo cambiare, ma domani 3-4-5 giocatori".

Chi sta meglio tra Dzeko e Mayoral?

"Mkhitaryan non può giocare, le altre due opzioni sono Dzeko e Mayoral. Entrambi stanno bene e sono pronti per la partita".

Su Pellegrini

"Lorenzo è un giocatore molto importante per noi, può fare diverse posizioni perché è intelligente. E' cresciuto, ma è a che la situazione della squadra: se tutti vanno bene anche lui ne giova. Le vittorie portano fiducia, così come essere capitano".

Si aspettava di più da Pedro?

"Se avete visto la gara, capirete che Pedro è stato decisivo per la partita con l'assist per Pellegrini contro lo Shakhtar. Non voglio dire chi giocherà domani, ma farò un'eccezione: Pedro giocherà"

Come avete recuperato Pau Lopez?

"La squadra sta meglio difensivamente e anche Pau Lopez ha più difficile. Per un giocatore è importante continuare a giocare ed è quello che abbiamo fatto. Poi ha fatto un lavoro con Savorani per migliorare".

A che punto è l'inserimento di El Shaarawy?

"Vediamo. Stephan ha fatto un gol importante ed è entrato bene. Se facciamo un paragone con le partite precedenti si capisce che sta molto meglio, è in fiducia. E' un giocatore diverso rispetto agli altri, per questo lo abbiamo preso. Lasciamolo lavorare. Ci sono molte pressioni su di lui, ci si aspetta che risolva tutti i problemi della squadra. Facciamolo integrare, perché poi le cose verranno normalmente. Non dobbiamo creare troppa pressione su un calciatore arrivato ora e che non ha giocato tanto ultimamente. Deve stare tranquillo".

Sullo slittamento di Juventus-Napoli.

"Non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una cosa. Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è diverso rispetto a prepararne due, per noi preparare la gara con il Napoli dopo la trasferta di Kiev non sarà la stessa cosa. È difficile capire per me perchè non si giocherà prima questa partita, capisco Gattuso che magari avrebbe voluto non giocarla".

Su Smalling.

"Non ha giocato con lo Shakhtar perchè ha avuto un fastidio e continua ad averlo, penso che sia meglio non rischiarlo domani perchè possiamo perderlo per 4-5 partite, la sua situazione va valutata giorno per giorno e poi decidere in funzione delle partite"