live Roma, Fonseca: "Deluso, volevo vincere ma non abbiamo sottovalutato la partita"

23.00 - Termina la partita dell'Olimpico con il risultato di 0-0 tra Roma e CSKA Sofia. Un pareggio che non soddisfa Fonseca ma che comunque conferma il primato nel girone a pari merito con il Cluj. Ecco le parole del portoghese in conferenza stampa:

23.29 - Inizia la conferenza di Fonseca

Per il momento c'è troppa differenza tra squadra A e B?

"Non abbiamo squadra A e B, abbiamo una squadra. Abbiamo inserito calciatori che non hanno giocato molto".

Spinazzola è uscito per problemi fisici?

"No, in questo momento non abbiamo molti terzini perché Santon è infortunato e Calafiori ha il Covid. Anche Karsdorp ha giocato con un po' di raffreddore. E' importante gestire i terzini che abbiamo".

E' deluso dal risultato?

"Ovviamente sono deluso dal risultato, mi aspettavo di più, di vincere oggi. Dzeko? E' importante fare questa gestione con lui".

Perché non ha pensato di mettersi a quattro in difesa?

"Fazio ad esempio si è inserito bene in attacco, ma non mi serviva cambiare il sistema. Dovevamo avere i terzini più alti".

La Roma ha sottovalutato la partita?

"No".

Come sta Carles Perez?

"Sta bene, penso sia solo un fastidio"

Smalling potrà giocare domenica?

"Vedremo. Sapevo che non poteva fare tutta la partita".

Come ha visto Borja Mayoral?

"Difficile dirlo, era la seconda partita. Ha bisogno di tempo per adattarsi".

Termina la conferenza