LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Dura accettare il rigore ma il calcio è questo"

La Roma pareggia all'ultimo minuto contro il Borussia Monchengladbach per 1-1 a causa di un errore clamoroso dell'arbitro Collum che concede un rigore inesistente ai tedeschi al 93'. A breve Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi, parlerà in conferenza stampa.

21.34 - Inizia la conferenza stampa:

Si sente derubato da quanto accaduto e cosa ha detto all'arbitro?

"Gli ho detto che non era rigore e che la palla aveva colpito la faccia di Smalling. La sensazione? E' difficile accettare una situazione come questa, ma dobbiamo lavorare per la prossima partita e non ci possiamo fare niente. Non è giusto ma il calcio è questo".

Ha qualcosa da rimproverare ai suoi giocatori?

"Non possiamo dimenticare con i primi in classifica in Germania. Penso che abbiamo fatto una buona partita con alcune occasioni per chiudere il match vincendo. Non è facile con tutte le difficoltà che abbiamo ma i ragazzi hanno fatto una buona partita con buona sicurezza difensiva, sempre con la partita sotto controllo. Poi il rigore che ha cambiato tutto quanto avevamo fatto".

Cosa si sente di dire all'Uefa dopo quanto accaduto?

"Io posso dire che sono una persona ottimista e positiva e adesso sto pensando solo alla prossima partita e dopo penseremo all'Europa. Dobbiamo reagire e pensare alla partita col Milan anche se non è facile. I ragazzi sono devastati ma domani è un altro giorno".

E' soddisfatto della coesione che aveva chiesto?

"Sono soddisfatto. Io non ho molte opzioni per mettere in campo la squadra. Abbiamo messo Mancini a centrocampo e penso abbia fatto una bellissima partita come tutti i suoi compagni. Io sono soddisfatto dei miei ragazzi".

Come ha reagito Florenzi dopo l'errore?

"Non ho parlato con lui di questo. E' una situazione di calcio. Potevamo chiudere la partita ma tutti i giocatori possono sbagliare. Non è difficile accettare questo errore, difficile è accettare il rigore".

Possiamo sperare in un ritorno del vero Pastore?

"La situazione di Pastore è speciale. Pastore in passato ha avuto molti problemi fisici ed è necessario gestirlo bene. Adesso non abbiamo molte soluzioni. Io ho parlato con lui ed è necessario che giochi in questo momento. Non so che possiamo fare per la prossima partita, ma in questa ha lottato e ha cercato di fare una buona partita. In alcuni momenti penso che sia stato molto bravo".

Cosa si aspetta dalla prossima partita contro il Borussia?

"La prossima partita contro il Borussia sarà importante. Se oggi avessimo vinto la situazione sarebbe stata diversa, ma sappiamo che la prossima partita sarà decisiva sia per noi che per loro. Quindi ci aspetta una gara difficile".

Domenica ci dobbiamo aspettare una Roma arrabbiata contro il Milan?

"Spero di sì ma non è una questione di rivincita. Sappiamo che dobbiamo lottare come oggi e giocare così perché il Milan è una grande squadra e dobbiamo fare una bella partita contro di loro".

21.44 - Termina qui la conferenza stampa.