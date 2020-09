live Roma, Fonseca: "Dzeko sarà a Verona. Smalling? Nei prossimi giorni tornerà"

13.15 - Prima conferenza stampa dell'anno per Paulo Fonseca che domani con la sua Roma affronterà il Verona al Bentegodi. Dal mercato ai dubbi di formazioni, sono tanti i nodi da sciogliere per il tecnico portoghese. Appuntamento dunque alle 13.30 dalla sala Champions di Trigoria:

13.33 - Inizia la conferenza stampa

Domani chi sarà il centravanti? Gioca Kumbulla?

"Il centravanti lo vediamo domani. Kumbulla dobbiamo capire che è arrivato solo ieri. Si è allenato due volte. Sarà della partita, ma non è totalmente pronto e deve capire come giochiamo: è diverso da come giocava al Verona".

La voglia è quella di investire su giocatori giovani. Quando arrivò qua disse di essere arrivato per vincere. Se la sente di sposare questo progetto?

"Sono d'accordo con questa linea di avere una squadra più giovane, ma abbiamo anche calciatori con molta esperienza. Possiamo fare un mix tra le due cose, ma devo dire che mi piace questo progetto di avere calciatori giovani".

Le è mai capitato di far giocare un giocatore arrivato da 48 ore come potrebbe essere Kumbulla?

"Non mi ricordo. Dipende dalle situazioni, se non ho altri centrali Kumbulla può giocare. Non è facile per un giocatore giocare dopo essere arrivato due giorni prima perché non sa cosa fa la squadra, come giochiamo ma può succedere se non ho altre alternative"

Karsdorp può diventare il titolare a destra della Roma?

"Non è una soluzione d'emergenza. Karsdorp rimarrà con noi e abbiamo fiducia in lui. Ha fatto un lavoro molto positivo in queste settimane, potrà aiutare molto la squadra".

E' soddisfatto del mercato della Roma fino a oggi?

"Questo non è un mercato facile, non abbiamo molto tempo. Con il presidente e Guido stiamo lavorando per trovare le migliori soluzioni per la squadra. Manca qualche calciatore e dobbiamo risolvere alcune situazioni in uscita, ma sono soddisfatto di quanto stiamo facendo".

Mirante o Pau Lopez?

"Vediamo domani"

La spaventano gli esterni del Verona?

"Sì, è vero che il Verona gioca in questo modo usando molto le fasce. Karsdorp e Spinazzola che giocheranno domani sono pronti per fare la partita".

La Roma ci guadagna con Milik al posto di Dzeko?

"Dzeko domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo cambio, per ora è con noi"

Crede Smalling possa tornare?

"Sono in contatto per avere Smalling, ha voglia di tornare a Roma e noi anche lo vogliamo. Nei prossimi giorni penso che sarà qui con noi".

Quanto ha imparato dal calcio italiano?

"Molto, cerco sempre di imparare. Non ci sono tante squadre che giocano come il Verona negli altri campionati. Contro di loro dobbiamo cambiare ed è difficile fare il nostro gioco contro chi fa l'uomo contro uomo a tutto campo. Sarà una partita molto difficile, ma dobbiamo capire che è una gara diversa"

Domani giocherà a 3 o a 4?

"Siamo pronti per giocare in tutti e due i sistemi. Possiamo anche iniziare in un modo e poi cambiare".

Come lo scorso anno lascerà il pallino del gioco al Verona?

"Sì, non è facile ma non solo per noi. Ho visto le principali squadre qui in Italia avere difficoltà nell'avere il possesso del pallone contro il Verona. Dobbiamo uscire veloce quando ci attaccano"

13.43 - Termina la conferenza stampa