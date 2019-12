LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Farò turn over. Ancelotti? Triste per l'esonero"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.25 - Domani andrà in scena l'ultima partita del girone di Europa League, in palio c'è ancora il pass per i sedicesimi e la Roma spera di poter chiudere al primo posto per evitare brutte sorprese già a partire dalla prossima sfida. Fonseca, però, perde pezzi: di ieri le notizie degli infortuni di Smalling e Pellegrini, mentre alle 13.45 è prevista la conferenza stampa del tecnico che anticipa la gara con il Wolfsberger. Di seguito il live a cura della redazione di TMW:

Ci fa un bilancio di questi sei mesi alla Roma?

"Non sono uno che fa bilanci in questo momento. Deve essere fatto alla fine. Sono comunque soddisfatto di questi primi sei mesi. La squadra è migliorata molto dall'inizio. Siamo in un buon momento".

Sta pensando al turn over?

"Onestamente si. Possiamo fare qualche cambiamento: 4-5 giocatori. E' una partita difficile, decisiva per noi, ma ho fiducia in tutti".

Sull'orario di Parma-Roma di Coppa Italia

"Questa partita è lontana, dobbiamo pensare solo a quella di domani".

Dzeko, Pau Lopez e Kolarov giocheranno?

"Dzeko giocherà, Pau Lopez e Kolarov no".

Cristante come sta?

"Abbiamo Cristante, Diawara e Veretout. Anche Pellegrini può giocare li e non abbiamo bisogno di altri. Cristante sta migliorando e a gennaio tornerà".

Su Florenzi

"Non parlo di situazioni specifiche e di questo non voglio parlarne più. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, sennò no".

Kluivert e Pastore come stanno?

"Kluivert sta tornando, penso che con la partita con la Spal sarà pronto. Pastore sta facendo un lavoro specifico, tra due settimane sarà pronto".

Domani è la gara per Under?

"Si, giocherà".

Cosa pensa dell'esonero di Ancelotti?

"Il calcio italiano è molto difficile. Io sono sempre triste quando un allenatore o un collega viene esonerato. La situazione di Carlo era difficile, io ho una grande ammirazione per lui: è un grande allenatore".

Come sta Kalinic?

"Si sta allenando bene, è una soluzione. Per questa partita giocherà Dzeko, ma il croato sta meglio"

