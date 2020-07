live Roma, Fonseca: "In Italia fischiano troppi rigori. Buono il risultato, non la prestazione "

23.44 - La Roma torna alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive con Milan, Udinese e Napoli. All'Olimpico finisce 2-1 contro il Parma con gli uomini di Fonseca costretti a recuperare l'iniziale svantaggio. Al rigore di Kucka rispondono Mkhitaryan e Veretout. A breve le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa.

00.11 - Inizia la conferenza

"Non è un buon risultato. E' una buona vittoria, ma non un buon risultato"

Troppa sofferenza?

"Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita".

Secondo lei gli arbitri italiani stanno usando bene la Var?

"Preferisco non commentare. Ci sono troppi rigori in Italia".

Lasciare solo Dzeko e aggiungere un centrocampista ha aiutato a produrre più occasioni?

"Sì, credo che abbiamo fatto una buona partita offensivamente e anche difensivamente. Giocare con Dzeko più due dietro ci aiuta. Abbiamo avuto difficoltà con il Napoli, ma abbiamo cambiato qualcosa. E' importante avere una buona fase di costruzione e con i tre difensori possiamo averla lasciando anche Veretout più libero".

Come mai oggi Dzeko è stato poco protagonista?

"Quello che è importante è creare situazioni pericolose e ne abbiamo create molte. Dzeko ha lavorato molto durante la partita anche difensivamente. Per me non è importante che faccia gol, ha lavorato tantissimo per la squadra".

Sono due gare che utilizza la difesa a 3, c'è maggiore equilibrio ora?

"Le marcature preventive non sono cambiate molto rispetto a prima. Così possiamo essere più sicuri in questo momento. Tutti e tre i centrali oggi hanno fatto una bellissima partita. Cristante, Mancini e Ibanez hanno giocato bene".

Quanto minutaggio serve a Zaniolo?

"L'obiettivo è vincere la prossima partita, se poi possiamo dare minuti a Zaniolo lo faremo. Oggi non c'era necessità di cambiare prima Mkhitaryan per Nicolò. Vediamo se giocherà la prossima, ma prima deve vincere la Roma".

00.19 - Termina la conferenza