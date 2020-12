live Roma, Fonseca: "L'arbitro ha condizionato la gara. Ai ragazzi non rimprovero nulla"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare il live!

17.10 - Tra poco Paulo Fonseca, dopo esser stato espulso per proteste alla fine del primo tempo, parlerà in conferenza stampa. All'Olimpico finisce 0-0 con il Sassuolo. Di seguito le parole del tecnico.

17.35 - Inizia la conferenza

Come giudica l'arbitraggio?

"Chiaramente, gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente. Il primo giallo di Pedro è sbagliato e la seconda situazione su Pellegrini è rosso. Capisco che l'arbitro non veda, ma non capisco perché il Var non venga usato. Non posso essere soddisfatto".

Cosa ha detto a Maresca?

"Io ho parlato solo della situazione del primo giallo di Pedro. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio".

Cosa le è piaciuto oggi?

"Sono orgoglioso dei ragazzi contro una squadra forte come il Sassuolo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio nonostante fossimo in dieci. Anche in difesa non abbiamo permesso praticamente nulla".

Come valuta la gara di Dzeko?

"Prima devo dire che Dzeko è stato fuori tanto tempo e sta recuperando la migliore condizione. Oggi ha fatto un lavoro importantissimo per la squadra. E' un giocatore che ha bisogno di migliorare fisicamente".

E' possibile che Pedro caschi in un secondo giallo?

"Pedro non doveva farlo, ma era in una situazione di contropiede. Ha provato a recuperare la palla ma ha commesso un fallo. Non ho dubbi su questo, ma sul primo giallo a Pedro".

Cosa la soddisfa di più della Roma?

"Mi è piaciuto quasi tutto. Giocare così con il Sassuolo e un un uomo in meno non era facile".

Spinazzola?

"Ha fatto bene. Difficile per una squadra con un uomo in meno avere disponibilità offensiva. Noi abbiamo comunque attaccato tanto. Mi è piaciuta molto la condizione di Spinazzola".

Il campo vi ha sfavorito?

"Non ha influito. Siamo due squadre che volevano giocare il pallone".

17.42 - Termina la conferenza stampa