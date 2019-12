LIVE TMW - Roma, Fonseca: "L'Inter? La classifica dice che sono più forti"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.00 - A margine del successo sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico della Roma Paulo Fonseca è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

23.35 - Inizia la conferenza stampa.

Importante aver recuperato Mkhitaryan?

"Tecnicamente è molto forte, ha giocato molto bene. Ha aiutato la squadra. Ha fatto un bellissimo gol, su una gran giocata di Pellegrini e Perotti".

Continua a non guardare la classifica?

"Certo che la guardo, ma adesso per me è importante la prossima partita. Sarà un grande test. Dobbiamo recuperare dei giocatori per questa partita".

Cosa ha chiesto ai suoi giocatori prima della partita?

"L'abbiamo preparata in un giorno. Abbiamo dovuto cambiare di molto il modo di pensare la partita. È una squadra difficile da affrontare, è molto aggressiva. L'abbiamo preparata con grande obiettività. La profondità è stata importante per noi. Sappiamo di dover avere un buon atteggiamento. Oggi non abbiamo fatto benissimo con la palla, abbiamo giocato con un miglior atteggiamento difensivo".

L'Inter è troppo più forte?

"In questo momento la classifica dimostra che sono più forti. Crediamo di potercela giocare".

Kluivert come sta?

"Vediamo, penso non sia grave".

L'avevate preparata così?

"Avevo detto che la cosa più importante non era avere la palla, ma andare in profondità. L'avevamo preparata così".

Dove il Verona vi ha messi più in difficoltà?

"Sull'out di sinistra. Si sovrappongono molto su quel lato".

C'è un giocatore del Verona che vorrebbe allenare?

"Adesso non cambierei i miei giocatori con nessuno".

23.42 - Finisce la conferenza stampa.