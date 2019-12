LIVE TMW - Roma, Fonseca: "La squadra non mi è piaciuta per niente"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Tra poco il tecnico della Roma Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Wolfsberg. Segui il live testuale su TMW!

23.40 - Inizia la conferenza stampa:

Cosa ha detto alla squadra e come valuta l'esperienza in Europa League?

"Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ovvero la qualificazione ma non mi è piaciuta la partita. Siamo scesi in campo convinti che fosse facile, ma non è. Giocare contro il Wolfsberg è difficile perché gioca con un grande atteggiamento. Non abbiamo fatto una buona partita e ci sono tante cose di cui potremmo parlare ma non ne ho voglia".

Chi dei tre dietro Dzeko l'ha convinta di più?

"Io voglio parlare prima con i giocatori che con la stampa di queste cose".

Si aspettava i fischi dello stadio quando la squadra passava la palla indietro invece di attaccare?

"Noi vogliamo sempre vincere e i giocatori in quel momento non sapevano i risultati dell'altra partita. E' una situazione su cui lavorare, è meglio giocare col portiere che perdere la palla. Il problema è che quando abbiamo fatto questo, dopo giochiamo col terzino sbagliando molto. Abbiamo sbagliato molto quando dovevamo uscire dal pressing".

Perché la squadra ha sottostimato l'avversario ancora una volta?

"Questa squadra ha sempre giocato con grande atteggiamento, stasera no. Io ho parlato prima della partita e ho avvertito i giocatori che era una partita pericolosa per questo. La partita va vinta sempre in campo. Dobbiamo capire cosa è successo".

Come avevate preparato la partita?

"Abbiamo preparato questa partita dopo ciò che era successo all'andata. Avevamo la linea di passaggio per cambiare gioco e non l'abbiamo fatto. Abbiamo perso molte volte la palla e questo non è possibile".

E' cambiato qualcosa tra la partita d'andata e questa?

"Non abbiamo vinto e non abbiamo fatto due buone partite. E' una squadra che ha avuto un grande atteggiamento e molto pericolosa in contropiede. Penso che non abbiamo fatto due buone partite, nessuna delle due.

