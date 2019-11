LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Mi taglierei lo stipendio per giocare meno partite"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

E' prevista per le 18.45 la conferenza stampa dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro il Borussia Monchengladbach valido per il quarto turno del Gruppo J di Europa League al Borussia Park in Germania. Segui la diretta testuale su TMW!

18.47 - Inizia la conferenza stampa.

Può fissare l'importanza di questa competizione per la stagione della Roma alla luce della vostra stagione?

"Chi lavora alla Roma deve sempre pensare di vincere. Noi giochiamo sempre per questo. Non è importante quale sia la competizione ma vincere la prossima partita. Dobbiamo pensare che domani giocheremo contro una grande squadra e dobbiamo pensare solo alla vittoria".

Si aspetta una grande attenzione da parte dell'arbitro visto quanto è successo nella sfida d'andata e sarà una sfida decisiva per il percorso europeo della Roma?

"Penso che sia più decisiva per il Borussia che per noi. E' una partita importante per le due squadre. E' una partita diversa da quella di andata. Per quanto riguarda gli arbitri, l'errore di Collum è passato e non dobbiamo pensarci più. Dobbiamo pensare a lottare tutti insieme per vincere domani".

Cosa significa avere un giocatore d'esperienza come Dzeko al centro dell'attacco?

"Dzeko è molto importante per noi. Se sta giocando senza maschera è un segnale che sta bene e che può giocare al 100%".

Sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio per giocare meno partite e ridurre gli infortuni?

"Sì, perché no? Io sono disposto a tutto, compreso a perdere dei soldi per avere uno spettacolo migliore. A tutti piace vedere il calcio, ma voglio anche godere del migliore spettacolo. Al momento, in tutti i maggiori campionati, si giocano troppe partite e da un punto di vista fisico comporta dei problemi che impediscono alle migliori squadre di avere i migliori giocatori. Si gioca sempre, vengono anche inventate delle competizioni nuove. Va trovato un modo di razionalizzare il campionato per organizzare tutto affinché non si abbiano queste situazioni. E' praticamente impossibile avere i giocatori migliori al 100%. Se fosse necessario ridursi l'ingaggio per migliorare lo spettacolo giocando meno, sarei d'accordo".

Florenzi con lei giocherà sempre in avanti come si legge da più parti? E' pronto a tornare in campo domani?

"Può giocare domani, è a disposizione. Io non parlo delle conversazioni con i giocatori. Florenzi può giocare in diverse posizioni: vedremo se giocherà domani oppure no".

Lei come si pone rispetto al turnover? Crede nell'importanza di cambiare o squadra che vince non si tocca?

"Io penso che con tante partite, se possiamo cambiare qualche giocatore è importante. In questo momento, per noi non è possibile cambiare molti giocatori. La verità è che se io potessi cambiare, cambierei, ma adesso non è possibile".

19.02 - Termina qui la conferenza del tecnico.