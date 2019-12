LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Noi poco cattivi, ma perfetti tatticamente"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.10 - La Roma per gran parte della gara domina, ma crea poco e ottiene comunque un ottimo pari a San Siro contro l'Inter. A breve il tecnico romanista, Paulo Fonseca, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Tanto possesso ma zero gol: perché?

"Abbiamo giocato con Zaniolo prima punta ma non è la sua posizione. Abbiamo giocato bene, sbagliato diverse occasioni potenziali, l'Inter difende molto bene. Siamo stati poco cattivi sotto porta, abbiamo provato a colpire anche da calcio da fermo, ma stiamo lavorando per migliorare. Certo con Dzeko magari sarebbe andata diversamente"

Aveva parlato di coraggio nel pre-gara e si è visto: dietro la gara è stata perfetta?

"Si, tatticamente in generale lo siamo stati. In fase di costruzione ci sono state troppe palle perse. Abbiamo fatto una buona partita difensivamente"

Per la prima volta insieme Perotti e Mkhitaryan ma non è bastato...

"Ripeto ci abbiamo provato ma la difesa dell'Inter si è comportata molto bene"

A un certo punto vi siete accontentati?

"Sono felice se si vince, non abbiamo affrontato un avversario qualsiasi. Non ricordo di altre squadre che hanno giocato qui in questo modo. Siamo stati coraggiosi. Senza palla abbiamo cercato di pressare e ci siamo riusciti"

E' contento di Smalling e Mancini?

"Perfetto il primo, il secondo viene da un'altra realtà. E' molto migliorato nel senso della posizione. Ci metto anche Mirante: sono molto felice per lui"

Ci sono gerarchie nella sua testa per quanto riguarda il reparto offensivo?

"No, non c'è. Gioca chi sta meglio, in relazione all'avversario, decido solo su questo tenendo conto delle strategie"

La Serie A l'ha costretta ad essere più difensivo?

"Certo non è facile giocare con queste squadre, tutte di qualità e con grandi capacità difensive. Non abbiamo cambiato nulla nell'approccio in questo match. Contro le grandi non è facile, davvero"

