LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Non abbiamo ancora fatto nulla, Under è pronto"

13.10 - La Roma, dopo la vittoria di domenica contro il Milan, vuole ottenere continuità di risultati e affronterà domani l'Udinese in trasferta. I bianconeri sono reduci dal pesante 7-1 subito contro l'Atalanta, ma in casa giallorossa saranno comunque ancora diverse le assenze. Fonseca alle 13.30 parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro il club friulano:

13.32 - Inizia la conferenza stampa

Come sta Under?

"Si è pronto, si è allenato con la squadra negli ultimi giorni".

Sull'Udinese

"Non ho visto questa partita. L'Udinese è una squadra più forte. Prima dell'ultima gara aveva preso solo sei gol. E' una squadra fisicamente forte e compatta che difende bene. In contropiede è fortissima e con giocatori veloci. Mi aspetto una gara difficile"

Come nasce l'intuizione di Mancini a centrocampo?

"Ho pensato che ci servisse un giocatore aggressivo in questa posizione. Tra i difensori centrali che abbiamo lui è bravo anche nella costruzione e ho pensato fosse la miglior soluzione".

Cosa sta mancando a Florenzi per tornare ai suoi massimi livelli?

"Lui è il nostro capitano ed è un bravissimo giocatore, ma con il Milan e con il Gladbach ho pensato ad altre soluzioni per la squadra. Giocherà in futuro e non è un problema"

Come sta Mkhitaryan?

"Sta migliorando, è un processo lento. Dobbiamo aspettare più giorni per recuperarlo".

Kolarov può riposare?

"No"

Cosa aggiunge Under alle sue scelte?

"Devo dire che è pronto, ma non per giocare dall'inizio. La sua condizione fisica non è ottimale. Può giocare in diverse posizioni, è importante perché è veloce e ci da profondità. Può essere importante in molti momenti".

Insisterà su Pastore e Perotti?

"Qui nessuno può riposare (ride, ndr). Non sto pensando di cambiare molto. Hanno fatto una buona partita con il Borussia e con il Milan".

Sui calci d'angolo

"Non è una casualità. Noi abbiamo dei giocatori più forti in questo momento sui calci piazzati. E' un momento importante della partita e che dobbiamo valorizzare. Dobbiamo continuare a migliorare".

Che tipo di lavoro ha fatto sulla testa dei giocatori?

"Noi dobbiamo essere una squadra ambiziosa e io non ho visto ambizione con la Sampdoria. Ne ho parlato con tutti e dobbiamo giocare sempre per vincere. Chi gioca in questo club non deve pensare diversamente. E' importante lottare, correre e avere un'ambizione di vincere sempre. Questa è la cosa più importante".

Cosa non deve fare la Roma?

"Dobbiamo pensare a vincere e dobbiamo farlo sempre. Il passato resta tale e pensare solo alla prossima gara con l'Udinese. Non abbiamo vinto niente ancora, è pericoloso se pensiamo che vincere contro il Milan sia normale. Dobbiamo pensare sempre con grande ambizione".

Si aspettava così il campionato italiano?

"La Serie A è veramente difficile. Tutte le squadre hanno qualità. Le ultime possono vincere contro le prime ed è sempre molto complicato vincere qui qualche partita. Dobbiamo sempre giocare al limite e ogni gara è sempre una storia diversa. Dobbiamo lavorare molto sull'aspetto strategico perché giochiamo contro moduli e sistemi diversi".

Ha paura che possa essere una gara chiusa come con la Samp?

"Mi aspetto un gioco diverso rispetto alla gara con il Milan. Mi aspetto una squadra compatta e corta. E' difficile giocare quando non abbiamo spazio. Penso che con l'Udinese sarà difficile. Possiamo correre e lottare per ovviare a questo. Poi c'è la parte strategica per essere efficaci".

13.45 - Termina la conferenza stampa