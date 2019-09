LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Non rischio Smalling. Soddisfatto del mercato"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

12.40 - Riparte il campionato e dopo la sosta per le Nazionali la Roma torna a caccia della prima vittoria stagionale dopo i pareggi con Genoa e Lazio. Domani all'Olimpico (ore 18) c'è il Sassuolo e oggi alle 13 Fonseca presenta la sfida in sala stampa. Questo il live testuale della conferenza in scena a Trigoria:

13.00 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca:

Come ha ritrovato la squadra dopo il rientro dei Nazionali?

"Si sono stati dieci giorni senza i nazionali. Abbiamo avuto comunque tempo per lavorare, alcuni di loro non sono stati utilizzati con le rispettive selezioni. Sono tutti a disposizione"

Come sta Smalling?

"Niente di grave, ma non vogliamo correre dei rischi. Vogliamo che sia al 100%. Avremo una serie di partite e avremo bisogno di tutti"

Cosa vedremo di diverso?

"Devo dire che ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno. Sono fiducioso. Vedremo qualcosa di diverso, ma non lo svelerò oggi".

Ha individuato il problema nei tanti infortuni muscolari?

"Prima di tutto non sono il tipo che ama parlare di scuse. Under si è fatto male in Nazionale ed è un caso diverso. Pastore non aveva un problema muscolare. Ha una storia recente di diversi infortuni e in alcuni momenti i giocatori vanno gestiti. Smalling non ha un problema muscolare, ha avvertito un dolore all'adduttore e non vogliamo correre dei rischi. I due casi che meritano di essere maggiori attenzioni sono quelli di Perotti e Zappacosta. Diego si è fatto male durante la rifinitura mentre facevamo le palle ferme, mentre Davide nel riscaldamento pre-partita. Queste non sono situazioni normali e che vogliamo approfondire. Sappiamo che arrivati qui la squadra aveva avuto un passato difficile. Insieme allo staff medico, al nutrizionista e al preparatore stiamo cercando di evitare questa situazioni. Gli infortuni muscolari, però, non riguardano solo la Roma, ma tutti i club in Europa. Stiamo cercando di gestire il gruppo e creare programmi personali per prevenire gli infortuni".

Mkhitaryan è pronto per giocare?

"Vi ho abituato male, ma oggi non intendo svelare la formazione. Mkhitaryan è arrivato in buone condizioni fisiche, è un giocatore intelligente e pronto per giocare"

Che atteggiamento tattico avrà domani la Roma?

"Il Sassuolo non so se giocherà con una difesa a 4 perché De Zerbi cambia spesso. Abbiamo preparato la partita in funzione di diversi sistemi di gioco. Non mi è piaciuto la partita con la Lazio in fase di pressing. Voglio una squadra coraggiosa e non voglio che la Roma ripeta la prestazione con la Lazio".

Quanto manca per vedere la Roma di Fonseca?

"Ho fiducia per la partita di domani che vedremo ulteriori miglioramenti. Ho visto una squadra che sta crescendo rispetto alle prime due giornate di campionato dove comunque qualcosa si è intravisto del mio calcio"

Lorenzo Pellegrini cosa le può dare da mediano e da trequartista?

"Non vi dirò quale ruolo farà domani, ma può ricoprire più posizioni. E' intelligente e sa modificarsi in base al ruolo".

Su De Zerbi

"De Zerbi è un allenatore eccellente. Basta vedere i numeri delle prime due di campionato, ama tenere la palla. Quando una squadra propone un certo tipo di calcio, merita i miei complimenti. Anche io voglio che la Roma mantenga di più il pallone. Voglio una squadra che la sappia gestire e continueremo a migliorare. Il campionato italiano poi ha caratteristiche molto specifiche che rendono questo gioco molto difficile, ma io continuo sulla mia strada. Mi sto comunque adattando al campionato italiano, ma ci sono principi sui quali non intendo arretrare. Devo far capire ai giocatori i vantaggi dell'avere la palla. Da quello che vedo la squadra non mi sembra abituata a questa mentalità".

E' soddisfatto dell'inizio di campionato di Zaniolo?

"Si sono soddisfatto. Poi va capito che è giovane e sono cambiate molte cose. Sicuramente è un giocatore che lavora bene in fase difensiva. E' un normale processo di crescita. Riponiamo grande fiducia e speranza in lui".

E' soddisfatto del mercato?

"Stavamo cercando un difensore esperto ed è arrivato. Poi cercavamo davanti un giocatore d'esperienza ed è arrivato Mkhitaryan. Gli ultimi arrivi mi lasciano pienamente soddisfatto e fiducioso".

State lavorando sulla palla in profondità?

"Certamente, stiamo lavorando molto sul controllo della profondità. Qui in Italia gli attaccanti sono molto verticali e su questo lavoriamo molto. Devo fare una distinzione tra Genoa e Lazio. Con i biancocelesti ad esempio eravamo più bassi e non soffrivamo la palla in profondità"

