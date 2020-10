live Roma, Fonseca: "Non voglio più parlare del diesse. Smalling dal 1'? Vediamo domani"

13.45 - Continua il tour de force della Roma e domani all'Olimpico arriverà la Fiorentina di Iachini. Fonseca perde Santon per un mese a causa di una lesione muscolare, ma dopo la gara con il CSKA Sofia ha ritrovato almeno Smalling al centro della sua difesa. Alle 14 l'appuntamento in sala stampa per la consueta conferenza alla vigilia del match.

14.00 - Inizia la conferenza

Che risposte ha dato l'allenamento su Smalling?

"Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarà pronto o no".

Juventus, Inter e Atalanta non sembrano perfette. La Roma ha i contenuti per approfittare?

"Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno".

Rotazioni in difesa?

“Decido partita dopo partita, già ho deciso i tre difensori che giocheranno domani”.

Come sta Carles Perez?

"Oggi ha fatto lavoro individuale, ma penso che domani sarà pronto".

Come mai giocatori come Pedro e Ibra sono ancora così decisivi qui?

"In Italia non si guarda all'età dei giocatori, ma alla qualità. Negli altri paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori con 33 o 39 anni ed è positivo guardare la qualità e non la condizione fisica".

Quali giocatori devono migliorare?

"Tutti noi dobbiamo migliorare, dobbiamo tutti i giorni lavorare per questo. Penso che ci siano tanti aspetti da migliorare".

La squadra sta meglio della passata stagione?

"Ci conosciamo maggiormente rispetto a un anno fa, le intenzioni sono più chiare. Abbiamo fiducia nel nostro modo di giocare, è normale che una squadra che lavora insieme da più tempo vada meglio. Oggi siamo una squadra diversa rispetto a quella dell'inizio dell'anno scorso".

Quando sceglie di mettere la difesa a 4?

"Non ve lo svelo (ride, ndr). Dipende dalle partite, possiamo giocare con due moduli".

Villar pronto per giocare dal 1' in campionato?

"Tutti sono pronti per farlo".

Entro quanto sarà annunciato il nuovo DS?

"Non voglio parlare più di questo".

Che tipo di dirigente è Boto?

"Non parlo di persone che non lavorano qui con noi".

Che partita si aspetta contro la Fiorentina?

"La Fiorentina è una grande squadra, hanno preso molti giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. La Fiorentina, per me, può arrivare tra le prime 7".

La Roma sembra gestire meno il pallone...

"Penso sia un aspetto positivo giocare più verticalmente, abbiamo giocatori per farlo come Pellegrini o Spinazzola. Usciamo veloci dalla nostra area, sotto questo aspetto siamo migliorati molto".

14.12 - Termina la conferenza