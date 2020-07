live Roma, Fonseca: "Normale si parli di Zaniolo ma lasciamolo crescere in pace"

21.35 - La Roma batte anche la Fiorentina e conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite grazie a una doppietta di Veretout su calcio di rigore. Il secondo penalty, però, è quello che fa accendere le polemiche in campo da parte della Fiorentina che nel finale non riesce a trovare la vittoria. Termina dunque 2-1 e a poco serve la rete di Milenkovic. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa.

22.15 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca

Partita decisa da due rigore, ma con tanto volume di gioco creato. Soddisfatto?

"Si non era facile oggi. La Fiorentina non perdeva da sei partite e fuori casa fa bene. Chiude gli spazi ed è una squadra ostica. Abbiamo creato molto e devo dire che oggi era importante vincere oggi".

Il gol di Milenkovic da palla inattiva è uguale a quello di de Vrij, come mai?

"Non abbiamo mai avuto problemi su palla inattiva. Oggi abbiamo sbagliato, ma di solito non succede. Abbiamo lavorato su questo, ma analizzeremo ancora questa situazione".

Una vittoria subito a Torino può chiudere il discorso quinto posto

"La cosa più importante è sempre la prossima partita. Vogliamo giocare per vincere e chiudere al quinto posto".

Si parla troppo di Zaniolo?

"Quando un giocatore ha la qualità di Zaniolo è normale che se ne parli. Io, la stampa, tutti dobbiamo aspettarlo. E' giovane e ha una pressione molto grande. Deve crescere normalmente. Ha un grande talento, ma dobbiamo dargli tempo. Questo tipo di pressione non gli fa bene, ma lui è forte e può migliorare ogni giorno".

22.18 - Finisce la conferenza