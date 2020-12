live Roma, Fonseca: "Obiettivo finire tra le prime 4. Domani farò un paio di cambi"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

12.15 - La Roma batte anche il Torino e ora punta la sfida di domani con l'Atalanta che al netto di Zaniolo e Pastore non vede altri assenti per infortunio in casa giallorossa. Una sfida, quella con i bergamaschi, importante per staccare ulteriormente la squadra di Gasperini nella corsa alla Champions League. Alle 12.30 le parole di Fonseca in conferenza stampa, di seguito il live testuale a cura di TMW:

12.30 - Inizia la conferenza stampa

Dovrà fare dei cambi viste le poche ore di recupero?

"E' vero che il tempo di recupero non è molto, penso che farò 2 o 3 cambi, non di più. Non voglio cambiare di più perché la squadra sta bene".

Come affronterete l'Atalanta?

"E' una partita diversa, il nostro avversario è molto forte sui duelli individuali. Vediamo domani se giocherà Villar o Cristante. La scelta la farò in funzione della strategia".

Vista la posizione in classifica c'è anche la Roma per lo Scudetto?

"Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e tutte possono arrivare alle prime 4 posizioni. Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno e questo significa finire nelle prime quattro posizioni della classifica".

Preferiva quando la Roma non era considerata o adesso?

"Io voglio sempre essere equilibrato. In questo momento non cambia niente. Quando vinciamo non siamo i migliori del mondo e quando perdiamo non siamo i peggiori".

Come sta Pedro?

"Continua a essere un giocatore importante per noi. Vediamo domani se sarà titolare"

Dzeko ha segnato 4 gol in nove partite?

"Sta molto bene, fa un grande lavoro per la squadra, per me è importante questo".

Giocherà Pau Lopez o Mirante?

"Ho già fatto la mia scelta, ma devono aspettare domani per saperlo".

Cosa è cambiato dallo scorso anno?

"Siamo insieme da un anno e mezzo è normale che si migliori. Sono arrivati anche giocatori che hanno migliorato la squadra, tutti sappiamo cosa vogliamo fare. E' normale".

La Roma giocherà uomo contro uomo come fa l'Atalanta?

"Non vogliamo cambiare la nostra identità, sappiamo che è una partita diversa, cambierà solo la strategia".

Quanto è importante la gara con l'Atalanta?

"È sempre una squadra difficile da affrontare, per noi cambiano solo le caratteristiche della partita ma la nostra ambizione è la stessa, vincere la partita".

L'Atalanta si è normalizzata o la Roma è migliorata?

"Loro restano forti, ma anche noi possiamo rispondere bene fisicamente".

12.40 - Termina la conferenza di Fonseca