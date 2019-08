LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Serve un difensore e non ci snaturiamo"

Premi F5 per aggiornare!

23.04 - Esordio amaro per Fonseca che pareggia 3-3 contro il Genoa all'Olimpico. Roma tre volte avanti con Under, Dzeko e Kolarov, ma la squadra rossoblu, complice gli errori difensivi dei giallorossi, sono riusciti sempre a rimettere in pari il risultato. Di seguito il live testuale della conferenza post-partita di Paulo Fonseca:

23.12 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca:

Dopo oggi diventa più urgente la ricerca del centrale?

"Come ho già detto, ribadisco la fiducia nei miei calciatori. Sono emersi problemi difensivi come il controllo della profondità. La squadra non trasmetteva sicurezza e su questo lavoreremo".

Fondamentale l'acquisto del centrale?

"E' noto che stiamo cercando di prenderne uno e lo faremo fino alla fine del mercato, ma non deve essere uno qualsiasi. Deve essere un valore aggiunto e cercheremo di farlo fino alla fine".

Come sta la squadra fisicamente?

"Dal punto di vista fisico ho visto bene la squadra. E' stata una partita con tanti ribaltamenti di fronte e quindi molto faticosa. Stiamo cercando di prevenire gli infortuni perché è noto quanto è successo lo scorso anno. Poi ci sono calciatori più suscettibili di altri, ma stiamo monitorando tutto".

Sull'analisi della partita

"Quando la squadra prende gol non è solo un problema dei difensori. In questa partita le seconde palle erano importanti. Noi siamo entrati bene in partita, poi dopo il gol del Genoa faticavamo sulle palle scoperte. Nel secondo tempo siamo migliorati, ma abbiamo preso una rete quando non ce l'aspettavamo. Sono cose sulle quali dobbiamo ancora migliorare".

Cosa si aspettava con il cambio di Pastore?

"Abbiamo cercato di migliorare nell'ultimo passaggio e Pastore ha queste caratteristiche. Con gli spazi ridotti Pastore poteva essere l'uomo giusto".

Inzaghi potrebbe studiare la partita di domenica come oggi ha fatto Andreazzoli. E' preoccupato per il derby?

"Come il Genoa ha studiato noi, noi avevamo studiato loro. La questione è che per me sono molto più importanti i comportamenti della mia squadra piuttosto che quelli della squadra avversaria. Ci prepareremo a contrastare il sistema di gioco della Lazio, ma senza snaturarci. Non preparerò mai una partita concentrandomi sulla fase difensiva. Voglio una squadra che domini e che giochi sempre la palla".

