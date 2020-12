LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Smalling e Veretout out col Sassuolo. Fazio e Kumbulla non al meglio"

live Roma, Fonseca: "Smalling e Veretout out col Sassuolo. Fazio e Kumbulla non al meglio"

Dopo il ko di Napoli, ecco un altro scontro diretto per la Roma di mister Paulo Fonseca. Domani all'Olimpico arriva il Sassuolo e l'obiettivo è ripartire anche in campionato nonostante i tanti assenti, soprattutto in difesa. Non saranno della partita, infatti, Smalling e Mancini, mentre sono ormai recuperati seppur non ancora al top, Fazio e Kumbulla. Di seguito, come di consueto, tutte le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa (ore 14.00) riportate in tempo reale da TMW.

14.01 - Inizia la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca, subito interpellato sulle condizioni di Smalling e Veretout: "Non saranno della partita, non sono pronti. Smalling oggi si è allenato con la squadra, speriamo che la prossima settimana possa tornare a giocare. Per quanto riguarda Veretout, invece, ho deciso di non rischiarlo domani".

Fazio e Kumbulla invece come stanno?

"Vediamo domani. La verità è che non abbiamo molti centrali oggi. Fazio e Kumbulla sono stati fermi a lungo e non sono nelle migliori condizioni fisiche. Non so ancora se giocheranno".

Pensa che il problema al ginocchio di Smalling possa trasformarsi in qualcosa di più serio?

"No, oggi ha riniziato ad allenarsi e si è sentito bene. Non penso che possa peggiorare".

Che partita si aspetta col Sassuolo domani?

"Si affrontano due squadre offensive, noi e il Sassuolo. Mi piace molto il modo di giocare di De Zerbi, che allena una squadra molto forte offensivamente e che mira al controllo della partita. Sarà una gara difficile, il Sassuolo sta molto bene e ha vinto quattro gare in trasferta".

Come ha preparato questa sfida?

"Come sempre. Abbiamo preparato una strategia difensiva e una offensiva. La Roma è pronta per tutti i momenti della partita, anche se non abbiamo avuto molto tempo".

Pensa di confermare Calafiori domani dopo la gioia in Europa League?

"Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che deve migliorare e crescere. È un giovane, è normale che sia così. Per voi in questo momento è il migliore del mondo e questa non è la strada giusta per aiutare un giovane. Calafiori mi piace, ci crediamo per il futuro, ma ancora è presto".

Pellegrini, Villar o Diawara in mediana, vista l'assenza di Veretout?

"Giocheranno due centrocampisti tra questi tre".

Tra i pali ci sono delle nuove gerarchie fisse?

"No, io ho scelto solo il portiere per domani. Non ho ancora pensato alle prossime partite".

La sorprende vedere un campionato così aperto?

"Nient'affatto. Ci sono sette-otto squadre molto forti e non mi sorprende che il campionato sia molto equilibrato oggi. Il Sassuolo per esempio sta giocando veramente bene e merita senza alcun dubbio la sua posizione di classifica attuale".

Quanto è importante la concorrenza interna nella sua Roma?

"Quando si ha un'identità diventa anche più facile per i giocatori entrare in campo, far bene e aiutare la squadra".

14.10 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Fonseca.