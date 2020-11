live Roma, Fonseca: "Smalling non sarà titolare. Preoccupato per la sosta"

13.45 - Ultima partita del girone d'andata nel gruppo A e la Roma domani ospiterà il Cluj. Un match decisivo per la vetta della classifica visto che entrambe le squadre sono prime a 4 punti. Intanto questa mattina Fonseca ha svolto la rifinitura a Trigoria, mentre alle 14 risponderà alle domande dei giornalisti. Di seguito le parole del portoghese.

14.00 - Inizia la conferenza

Si aspettava questo impatto da Pedro?

"Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo. Quando l'ho scelto mi aspettavo che potesse essere importante per noi. Non sono sorpreso dal suo rendimento e dalla sua professionalità. Domani giocherà? Vediamo. Ha giocato quasi tutte le gare, ma dobbiamo fare una gestione tra lui e Mkhitaryan, penso che giocherà lo spagnolo"

In un momento come quello che stiamo vivendo, non crede che Federazioni e UEFA si dovessero organizzare diversamente per rimandare o studiare una formula diversa per la Nations League evitando che i calciatori viaggiassero ancora di più con le nazionali? È preoccupato per la prossima sosta?

"Sì, sono preoccupato perché noi qui nella Roma siamo molto rigorosi facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla"

Il rendimento di Borja Mayoral crescerebbe se giocasse nella squadra titolare, e non in quella di Coppa?

"L'importante è che abbia la possibilità di giocare. Poi chi mettere è una scelta mia in ogni partita. La cosa più importante è farlo giocare, ha bisogno di giocare e di adattarsi in questa squadra, in questo campionato".

L'agente di Pastore dice che sarà disponibile la prossima settimana. Quando tornerà in campo? Come stanno Diawara e Calafiori?

"Sì, tornerà la prossima settimana e vedremo come starà, che tipo di lavoro dovrà fare ma la cosa più importante è che lui ritorni. Diawara e Calafiori li aspettiamo presto".

In Europa la Roma ha avuto più difficoltà. Cambierà tanto anche domani?

"L'importante è scegliere i migliori giocatori per ogni partita e così farò domani, ovviamente prestando attenzione alla condizioni dei giocatori e alla prossimità della partita successiva. L'importante, però, è scegilere i migliori per la prossima gara".

Un giudizio su Fazio e Jesus?

"Si stanno allenando bene, sono disponibili, vediamo se giocheranno domani o no".

Smalling pronto per giocare tre partite dall'inizio?

"Domani non partirà titolare. E' troppo fare tre gare di seguito in questo momento per lui".

E' il Cluj la squadra più temibile del girone?

"Sono forti e hanno un gioco specifico. Sono molto aggressivi e non possiamo dimenticare che nella passata stagione è stata nel gruppo della Lazio. E' una squadra che non perde da 15 partite e penso che siano forti".

14.14 - Termina la conferenza stampa