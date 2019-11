LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Smalling vuole restare, primo tempo sbagliato"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

16.52 - La Roma, dopo le sconfitte con Gladbach e Parma, torna a vincere e lo fa con un rotondo 3-0 contro il Brescia. La squadra di Grosso, priva di Balotelli, subisce tutto nella ripresa con le reti di Smalling, Mancini e Dzeko. Per i giallorossi è un successo importante nonostante la vittoria Lazio al Mapei Stadium. Di seguito il live testuale della conferenza stampa di Fonseca.

Inizia la conferenza stampa

Cambierà la squadra per Mkhitaryan nella prossima partita?

"Mkhitaryan ha iniziato ad allenarsi con noi questa settimana. Siamo all'ottava settimana ed è in linea con i tempi di recuperi. Sarà con noi nella prossima partita, ma deve ancora migliorare".

Come mai la Roma sbaglia l'approccio?

"Nel primo tempo non avevamo intensità e sbagliavamo l'ultima decisione. Avevamo spazio ma commettevamo molti errori. Nella ripresa abbiamo cambiato. La squadra non ha fatto una grande partita ma ha giocato con un'altra intensità"

Lavorate molto sui calci piazzati?

"Lavoriamo sempre prima della partita le palle ferme. E' vero che abbiamo giocatori molto forti in queste situazioni. Dobbiamo lavorare perché è importante in una partita".

Sul giallo di Zaniolo

"Non ho visto il cartellino giallo. Non è vero che abbiamo parlato per avere il giallo e rientrare con l'Inter. Per noi è sempre importante la prossima partita".

La coppia Diawara-Veretout è la migliore a centrocampo?

In questo momento si perché non abbiamo altri centrocampisti. Diawara è ritornato oggi e ha giocato bene. Veretout è in un grande momento. Kluivert invece sta lavorando molto per la squadra. E' migliorato molto difensivamente. E' un giocatore giovane che deve migliorare nell'ultima decisione e ci stiamo lavorando"

Da cosa è dipeso l'equilibrio della Roma?

"E' vero che abbiamo fatto un buon gioco difensivamente. Ci sono altre partite dove abbiamo fatto bene o meglio. Offensivamente abbiamo giocato contro una squadra con una linea più bassa. E' sempre importante non permettere di far segnare."

Kolarov provava ad arrivare sul fondo per crossare in area, ma c'era una sbagliata occupazione degli spazi?

"Nel momento di cross dobbiamo avere più giocatori. In questi giorni ci abbiamo lavorato".

Quanto è preoccupato di queste prestazioni di Smalling in ottica rinnovo?

"Non sono preoccupato. Smalling sta bene qui. E' un grande giocatore e vuole restare con noi".

Termina conferenza stampa