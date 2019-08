LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Sono il massimo responsabile degli errori della squadra"

Premere F5 per aggiornare la diretta!

12.40 - Alla vigilia del derby della Capitale, il primo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, il tecnico portoghese presenta la sfida in conferenza stampa. Appuntamento dunque alle 13 nella sala Champions di Trigoria. L'ex Shakhtar scioglierà nella serata di oggi gli ultimi dubbi di formazione, in attesa poi della sfida di domani alle 18 con la Lazio. Di seguito il live testuale:

13.02 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca

Ha vissuto incontri importanti in Portogallo e in Ucraina, cosa vuol dire per lei il derby?

"Ho già giocato diversi derby nel corso della mia carriera. Si capisce che sia una partita importante per la città. Vale 3 punti, ma c'è un coinvolgimento maggiore. E' il mio primo derby, ma spero siano tanti in futuro. Sono motivato".

L'arrivo di Smalling?

"Cercavamo un calciatore esperto in difesa, vanta tante presenze con il Manchester United e ha le caratteristiche adatte per noi, aggiungerà qualità perché è rapido e aggressivo".

Zappacosta e Mancini titolari?

"Sono pronti e potrebbero giocare ma lo scoprirete domani. Smalling sarà tra i convocati"

Sta considerando Florenzi esterno alto?

"Si è un'ipotesi che stiamo considerando e su cui abbiamo lavorato nel corso della settimana e domani vedremo se sarà attuabile"

Cosa chiederà domani ai suoi esterni?

"E' una questione tattica. Non ho intenzione di rivelare come ci comporteremo domani. Abbiamo analizzato la prestazione con il Genoa e quello che sarà il nostro comportamento domani".

Cosa ha detto a Smalling per convincerlo?

"A loro piace la mia voce e la trovano suadente. Questo sembra risulti decisivo. Questi colloqui passano attraverso il modo di giocare e come possono i giocatore diventare importanti per noi. Gli dobbiamo trasmettere i motivi della nostra scelta, tutto qua"

Veretout può partire dal primo minuto?

"Anche lui potrebbe iniziare dall'inizio. E' pronto come Mancini e gli altri, fatta eccezione di Spinazzola e Perotti"

Come vive la vigilia con la Roma sfavorita nel derby?

"Vale quello che vale. Conta solo il campo, non ho dubbi che la Lazio sia una squadra fortissima con un allenatore che è li da tempo. Il favoritismo non è importante, lo è il campo e come si contrasta l'avversario nei suoi punti di forza. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo".

Veretout lo vede più in coppia con Cristante o Pellegrini?

"I nostri centrocampisti possono giocare con tutti i loro colleghi di reparto, sono calciatori intercambiabili"

Schick sarà tra i convocati?

"E' pronto per giocare. Schick è con noi e domani sarà convocato. Non parlerò di situazioni ipotetiche"

Lei si definirebbe un allenatore dogmatico?

"Non lo sono e in passato ho dato prova di questo. Credo nell'identità di gioco di una squadra che possa prevalere l'avversario. Non ho una visione chiusa, anche in base al risultato posso pensare di levare un attaccante per un difensore. Se la situazione lo richiede non esiterei a farlo. Sono le circostanze della partita a determinare le scelte".

Cosa pensa dell'utilizzo dei social da parte dei calciatori?

"E' una situazione regolamentata dal club. Un calciatore non può postare tutto quello che vuole sul club. Nella vita personale può fare come vuole perché siamo in una democrazia. Per quello che riguarda il club invece c'è un regolamento da seguire".

Come sta Jesus?

"Sta bene, non potrebbe essere diversamente. Nel calcio nessuno è esente da errori. Il calcio è uno sport per gente forte e non c'è spazio per chi non ha questa forza di reazione. Per me non esistono errori individuali, il massimo responsabile degli errori della squadra sono io. Pubblicamente non mi sentirete mai mettere dei ragionamenti che mi discolpano puntando il dito contro il singolo. All'interno poi noi facciamo le nostre analisi e parlo con i miei calciatori. Non esistono errori singoli, ma di squadra. Con il Genoa sono stati errori di collettivo".

Come procede la crescita di Kluivert?

"Come ho già detto qui Kluivert è un calciatore in cui riponiamo molte speranze. Tutti crediamo molto in lui e siamo sicuri che il suo rendimento crescerà nel corso della stagione. Anche con il Genoa c'è stata una crescita e andrà ulteriormente crescendo".