LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Sorpreso da Mancini. Florenzi out per scelta"

20.10 - La Roma torna alla vittoria e lo fa contro il Milan di Pioli. Decisive le reti di Dzeko e Zaniolo che regalano i tre punti ai giallorossi che venivano da quattro pareggi consecutivi. Nell'emergenza la squadra di Fonseca si ritrova e ora dovrà preparare la sfida di mercoledì contro l'Udinese. Queste le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa:

Cosa ha pensato quando ha visto Dzeko segnare con la maschera? E' il vero leader della squadra?

"Sono molto contento. Non è facile giocare con la maschera e la visione non è facile, lui ha fatto anche gol di testa. E' un grandissimo giocatore. Non ha solo segnato, ma dato una mano in difesa e a tutta la squadra"

Come mai non ha giocato Florenzi?

"Non ha nessun problema. E' stata una mia scelta".

Sulla partita

"Abbiamo fatto una buona partita creando 4-5 occasioni per fare nostro il risultato. In certi momenti è necessario soffrire"

Su Pastore

"La sua condizione migliora giorno dopo giorno. Oggi ha fatto una bellissima partita in fase difensiva e offensiva. Ha dimostrato tutta la sua qualità"

Cosa ha chiesto a Santon quando è entrato?

"L'intenzione era di controllare i movimenti profondi del loro terzino sinistro. Quando ho scambiato Spinazzola per Cetin è perché Leao è veloce e Mert lo è altrettanto".

Cetin

"Sì, questa era l'intenzione. E' un bravissimo giocatore. E' un centrale, non fa il terzino ma può giocarci. Con il tempo giocherà di più".

Cosa ha apprezzato di più oggi della Roma?

"Non possiamo dimenticare che abbiamo giocato con gli stessi giocatori in queste tre gare e pressare sempre non è facile. E' normale che poi la squadra sia stanca. Abbiamo giocato contro una squadra che può riposare in settimana, ma i giocatori hanno meritato di vincere questa partita. Domani dobbiamo pensare alla gara di Udine".

La intriga lasciare

"Ora non ho altre possibilità. Devo dire che io sono sorpreso per il suo rendimento in questa posizione. Ha fatto due partite bellissime. E' un giocatore bravissimo".

Il nemico nelle prossime giornate potrà essere il calendario?

"Penso che non sia giusto. Non abbiamo 72 ore tra Udine e Napoli, ma non abbiamo altre possibilità. Non è possibile recuperare i giocatori in meno di 72 ore"

