LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Tristi per il pari. Spinazzola scelta giusta"

20.03 - Il derby della Capitale finisce 1-1 e succede tutto nel primo tempo con Dzeko che sblocca la partita e Acerbi che la pareggia dopo un errore di Pau Lopez. La Roma dunque guadagna un punto che permette ai giallorossi di restare al quarto posto, una lunghezza sopra l'Atalanta. La squadra biancoceleste, con una partita in meno, resta al terzo posto. Di seguito le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa:

20.27 - Inizia la conferenza stampa

Inzaghi ha detto che meritavate di vincere: è d'accordo?

"Si, sono d'accordo"

Come nasce la scelta di rinunciare a Kolarov?

"E' un giocatore molto importante, ma oggi ho deciso che Spinazzola era meglio per affrontare la Lazio. Avevo il dubbio fino a ieri. Con Lazzari a destra la decisione è stata giusta".

In Spagna si parla di Villar, è un acquisto che vi piace?

"Penso che Petrachi ha parlato del mercato prima della partita. Non mi piace parlare dei giocatori prima che siano ufficiali"

Giocando così si riduce il gap con chi è davanti?

"Abbiamo fatto una grande partita e meritavamo di vincere. Con questo coraggio dobbiamo giocare sempre. Con questo atteggiamento dobbiamo giocare. E' vero che non abbiamo vinto, ma sono molto orgoglioso dei ragazzi. Avrebbero meritato un altro risultato".

Come hanno reagito a questo pareggio i calciatori?

"Quello che è importante è che abbiamo equilibrio. Sono tristi per non aver vinto. Sentivano di doverla vincere. Tutti i giocatori sono convinti comunque di aver fatto una buona partita. Ci serve questo coraggio e vincere".

Rispetto al Cengiz Under visto con la Juventus quello di oggi era un altro giocatore. Se lo aspettava?

"Ho parlato con Under in questa settimana e abbiamo affrontato tante cose. Ha capito che deve essere un altro giocatore in fase difensiva. Sono molto soddisfatto del suo atteggiamento. Offensivamente ha fatto sempre bene. E' più facile per Under quando gioca aperto come ha fatto oggi. Grande partita".

Che valutazione fa dell'episodio rivisto al Var tra Kluivert e Patric?

"Non ho visto la situazione. Per me non è chiaro e non ho parlato con i ragazzi di questo. Penso che l'arbitro abbia visto con il Var. Devo rivedere meglio".

20.36 - Termina la conferenza stampa