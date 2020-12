live Roma, Fonseca: "Tutti giocano oggi, perché noi dobbiamo farlo di giovedì?"

vedi letture

13.15 - La Roma domani ospiterà il Torino e vuole confermare quanto di buono fatto domenica contro il Bologna. Fonseca ritrova Mancini dopo la lesione all'adduttore e Pedro che ha smaltito la squalifica. Sicuramente assente, invece, Cristante, fermato un turno dal Giudice Sportivo. Alle 13.30 l'appuntamento in sala stampa del mister giallorosso per presentare la partita. Di seguito il live testuale a cura di TMW.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca

Il precedente all'Olimpico con il Torino è un segnale di pericolosità della squadra di Giampaolo?

"Questa partita di undici mesi fa non è importante, è fondamentale la qualità di oggi del Torino. Sono forti, la classifica non dimostra la loro qualità. Sono sicuro che sarà difficile contro una squadra molto organizzata e che vuole sempre giocare avendo la palla. Quello che è importante è sentire che il Torino sia un avversario forte. Dobbiamo giocare al nostro meglio".

La situazione in difesa?

"Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini e Smalling sono pronti per giocare, vediamo domani chi giochera".

Lukaku ha detto di essere tra i 5 migliori attaccanti al mondo: Dzeko può essere tra questi?

"Non sono d'accordo con Lukaku. I due migliori sono Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è Mkhitaryan".

Dopo la sua espulsione con il Sassuolo e la squalifica di Cristante, ritiene che ci sia una disparità di trattamento tra la Roma e le altre squadre di Serie A non punite in casi simili ai vostri?

"Per me è un discorso chiuso questo".

Cosa chiede alla squadra per mantenere questo livello?

"Ambizione in ogni partita. Non guardiamo i numeri, pensiamo solo al prossimo match, difficile col Torino. Dobbiamo mantenere sempre la nostra ambizione".

Ha cambiato qualcosa nella preparazione?

"Cambiare la preparazione quando non abbiamo tempo è difficile. Ora stiamo meglio, i risultati ci stanno portando motivazione, ma cambiare la preparazione è difficile".

Più difficile domani rispetto a Bologna?

"Sono tutti match difficili in italia, contro tutti gli avversari. Pensavo che fosse difficile vincere a Bologna così come lo è col Torino"

Rinforzi a gennaio?

"Ora pensiamo solo al Torino"

Karsdorp può giocare tre gare di fila?

"Dobbiamo monitorare la sua situazione. Sta tornando a giocare con regolarità, sta giocando con molta intensità, ma quando ci sono tre partite in una settimana dobbiamo fare attenzione, ora è difficile per lui giocare tre partite".

Gioca Pau Lopez?

"Antonio sta meglio, ma domani giocherà Pau".

Farà turnover?

"Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 giocatori. Comunque non capisco perché solo noi giochiamno giovedì, a meno di 72 ore dalla prossima sfida, mentre tutti giocano oggi".

13.39 - Termina la conferenza stampa