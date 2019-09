LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Vittoria meritata e di carattere"

Conferenza stampa del post Bologna-Roma 1-2 di Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi.

17:38 Fonseca entra in sala stampa.

La Roma è venuta qui per vincere e ci è riuscita all'ultimo. È questo lo spirito che chiede alla sua squadra?

"Questa era la nostra prima vera trasferta e dovevamo dimostrare lo stesso spirito visto all'Olimpico. Il Bologna ha creato pericoli ma noi abbiamo mostrato grande carattere. Abbiamo creduto fino all'ultimo di poter vincere e per questo abbiamo meritato".

Cos'è successo nel finale con Medel?

"Si è avvicinato alla nostra panchina molto arrabbiato e ho cercato di calmarlo".

Oggi si è vista una Roma dominante secondo lei?

"Sì, abbiamo giocato spesso nella metà campo offensiva anche se negli ultimi 30 metri è mancata la giusta qualità. Su questo dobbiamo lavorare".

La partita di Veretout può rappresentare una svolta per lui e per la stagione?

"Ha fatto molto bene, ha chiuso in crescendo ed è stato protagonista in occasione del gol. È un giocatore molto importante per noi".

La mossa di Kolarov alto era per spiazzare la difesa del Bologna?

"L'idea è quella di avere sempre un terzino più alto e uno basso. Oggi è toccato ad Aleksandar ma possiamo usare altri assetti. Nella ripresa, per esempio, anche Spinazzola ha spinto molto. Dipende sempre dalla strategia e dall'avversario".

Come giudica i singoli episodi arbitrali?

"Non sono solito commentare. Secondo me oggi c'è stato qualche errore a nostro sfavore ma ci possono stare".

La Roma è già in zona Champions: l'appetito vien mangiando e si può lanciare la sfida a chi è davanti?

"Io guardo soltanto alla prossima partita con l'Atalanta, non guardo la classifica".

È problematico mandare in panchina uno come Zaniolo?

"C'è grande qualità nella nostra rosa e dal punto di vista strategico oggi ho preferito mettere Kluivert. È un bel problema avere giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Oggi è importante che stiano bene dal punto di vista fisico. Zaniolo è giovane e di grande valore, avrà le sue occasioni".

Se fosse finita in pareggio sarebbe stato un risultato bugiardo?

"Sarebbe stato un risultato accettabile, certamente. Non volevo dire che siamo stati migliori del Bologna ma che abbiamo fatto molto bene. Permettetemi di ringraziare i nostri tifosi".

17:53 termina la conferenza stampa di Fonseca.