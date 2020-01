LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Zaniolo? Vedremo se intervenire sul mercato"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

22.53 - La Juventus vince 2-1 all'Olimpico e conquista il primo posto in solitaria. Decisive le reti in avvio di Demiral e Cristiano Ronaldo. Dimezza solo lo svantaggio il rigore di Perotti. Di seguito le parole di Fonseca:

23.17 - Inizia la conferenza

Ha visto una Roma più corta rispetto al Torino?

"Penso che il problema di oggi non è stato di organizzazione. Il problema è che in 8 minuti abbiamo preso due gol. Penso che dopo la squadra ha reagito bene fatto una partita. In alcuni momenti del primo tempo abbiamo avuto difficoltà nel pressare la Juventus, ma nella ripresa lo abbiamo fatto meglio e creato occasioni. Abbiamo dominato nel secondo tempo. I due gol cambiano tutto. La Roma ha attaccato più della Juve, ma non è facile".

C'è bisogno di intervenire sul mercato visto l'infortunio di Zaniolo?

"Non ho parlato con il direttore di questa situazione. Parlerò con Gialuca e vedremo".

Cosa succede a Dzeko?

"Dzeko ha fatto una buona partita anche se non ha fatto gol".

Ha mai pensato veramente di giocare a tre contro la Juventus?

"Mai pensato di giocare a tre. Neanche provata in settimana".

Chi le è sembrato stanco o impreciso questa sera?

"Ho visto una squadra che fino alla fine ha attaccato. Abbiamo finito la partita nell'area della Juventus. Questa è una dimostrazione la squadra sta bene".

23.22 - Finisce la conferenza