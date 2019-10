LIVE TMW - Roma-'Gladbach alle 18.55. Lazio ospite del Celtic: tutte le ultime

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Con la collaborazione degli inviati Pietro Lazzerini (Roma) e Gaetano Mocciaro (Glasgow)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Juventus, Atalanta, Inter e Napoli è il momento di Roma e Lazio. Le due squadre capitoline saranno impegnate questa sera nella terza giornata del girone di Europa League: la Roma alle 18.55 in casa contro il Borussia Moenchengladbach, la Lazio alle 21 al Celtic Park di Glasgow. Su TUTTOmercatoWEB potrete seguire l'avvicinamento al fischio d'inizio delle sfide con aggiornamenti, curiosità e tutte le ultime di formazione grazie al lavoro dei nostri inviati.

13.53: Rischio razzismo. E l'arbitro è quello di Bulgaria-Inghilterra - Il Celtic, racconta il nostro inviato, è stato informato dalla UEFA della pericolosità dell’incontro contro la Lazio. Ricordiamo che il prossimo incontro casalingo sarà giocato con un settore dello stadio chiuso per saluti romani da parte di alcuni tifosi. Il protocollo in caso di episodi simili nel corso della partita prevede:

1. Sospendere momentaneamente l’incontro e avvertire il pubblico invitandolo a mantenere una condotta civile.

2. In caso non funzionasse il primo avvertimento seguirà una seconda sospensione, i giocatori saranno portati fuori dal terreno di gioco e verrà dato un secondo avvertimento.

3. Se le intemperanze continueranno l’ultimo passo sarà quello di terminare l’incontro.

Una curiosità: l’arbitro dell’incontro sarà il croato Ivan Bebek, lo stesso di Bulgaria-Inghilterra, partita sospesa due volte a seguito dei continui cori razzisti dei sostenitori dei padroni di casa.

13.19: Celtic Park esaurito, 1500 da Roma - Il Celtic Park sarà sold out, questa sera per la sfida contro la Lazio. Saranno 60mila i tifosi presenti nello straordinario impianto di Glasgow, di cui 1500 di fede laziale.



13.13: L'agente di Hallfredsson all'Olimpico - Questa sera, riporta il nostro inviato, all'Olimpico sarà presente anche l'agente di Emil Hallfredsson. In mattinata vi abbiamo raccontato della possibilità Roma (seppur remota) per l'islandese attualmente svincolato, anche se la presenza del suo agente allo stadio (ha ottimi rapporti con la società tedesca) non sottintende per forza un contatto con la dirigenza giallorossa.

13.05: Le probabili di Celtic-Lazio - La squadra scozzese si presenta alla sfida senza gli indisponibili Ntcham e Griffiths. Due i ballottaggi del tecnico Kennon: Bauer o Elhamed per la corsia destra, Christie o Rogic sulla trequarti. Al centro dell'attacco, l'obiettivo di mercato biancoceleste la scorsa estate Odsonne Edouard. Mister Inzaghi invece valuta diversi cambi rispetto alla sfida contro l'Atalanta: il principale riguarda l'attacco, dove Caicedo dovrebbe far coppia con Correa con Immobile inizialmente in panchina. A centrocampo Parolo al posto di Luis Alberto, sugli esterni dovrebbero esserci Lazzari e Jony. Queste le probabile formazioni della sfida:

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Bauer, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo. All. Inzaghi

12.55: Le probabili di Roma-Bor. Moenchengladbach - Uomini contati per la Roma di mister Fonseca, come noto alle prese con diversi problemi legati agli infortuni. Una situazione complicata che però coinvolge anche il 'Gladbach, presentatosi a Roma con ben 9 defezioni. Le ultimissime raccontano di un Florenzi pronto a stringere i denti e a partire dall'inizio, con Perotti che non ha ancora i 90' nelle gambe. A centrocampo invece probabile l'inserimento di Pastore al fianco di Veretout con Fazio nel consueto ruolo di difensore centrale al fianco di Mancini. Queste le probabili formazioni del match:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BOR. MOENCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Benes, Kramer, Zakaria; Thuram, Embolo, Hermann. All. Rose