LIVE TMW - Roma, Kalinic: "Club da Champions. Fonseca simile a Paulo Sousa"

È iniziata lunedì l'avventura giallorossa di Nicola Kalinic, 31enne attaccante croato arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. L'ex Fiorentina e Milan oggi è atteso alle 12.30 presso la sala stampa del centro sportivo della Roma per la consueta conferenza di presentazione davanti ai media. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.

Ore 12.36 - Inizia la conferenza di Kalinic: "Sono molto contento di essere qui, per me la Roma è una grande squadra piena di storia. È una nuova opportunità, spero di fare bene. I miei obiettivi? Prima vorrei non avere infortuni e giocare di più rispetto agli ultimi anni. Per quanto riguarda la squadra dobbiamo valutare partita per partita. Il club vuole giocare la Champions, vediamo".

Hai sentito Dzeko?

"Qui ci sono sempre stati grandi attaccanti come Dzeko. So che lui gioca sempre, vedremo se con il mister giocheremo a una o due punte. Sono qui per lavorare, vedremo cosa succede. Con Dzeko ci ho parlato spesso, tutti i giorni, e mi ha convinto".

Sul ruolo da prima punta:

"Alla Fiorentina ho anche giocato a sinistra, quando c'era Sousa in panchina. Posso giocare in più posizioni: a tre, a due punte e con solo un centravanti".

Rivedi somiglianze tra Fonseca e Paulo Sousa?

"Conosco bene il mister Fonseca, anche io ho giocato in Ucraina. Penso siano simili, vogliono giocare avendo il possesso della palla. Mi piace questa filosofia".

Ore 12.50 - Finisce la conferenza stampa di presentazione di Kalinic