LIVE TMW - Roma, Kolarov: "I tifosi facciano i tifosi, noi daremo tutto"

13.15 - Toccherà ad Aleksandar Kolarov affiancare il tecnico Di Francesco nella conferenza stampa di presentazione alla sfida di Champions League contro il Real Madrid prevista per domani sera: il serbo dovrà certamente analizzare anche la differenza di rendimento che caratterizza il cammino della Roma. Sulla sfida al Real: "Dobbiamo partire forte e provare a fare la differenza, non giocare come all'andata, non abbiamo fatto una partita all'altezza della Roma".

Che differenza c'è tra il vostro rendimento in Champions e in Serie A?

"La Champions è una competizione particolare ma è una coincidenza, la squadra in campionato fa fatica ma in campionato l'importante è raggiungere i nostri obiettivi, vale a dire entrare nelle prime quattro. Per quanto mi riguarda io affronto tutte le competizione in maniera uguale".

La partita senza De Rossi, Manolas e Pellegrini sarà molto complicata per voi:

"Sarebbe stata complicata anche con loro tre in campo, visto che affrontiamo una squadra che ha vinto tre volte la Champions. Sono sicuro che faranno comunque tanta fatica contro di noi".

Nelle dichiarazioni post-partita di Udine abbiamo sentito che è mancata la voglia di vincere: come è possibile?

"Da parte mia non è mai mancata e credo neanche nello spogliatoio. Ci può stare perdere una partita, o due o tre, ma nessuno gioca per perdere le partite. L'Udinese ha tirato una volta in porta e fatto gol, il nostro momento non è ottimo ma la difficoltà non la sento. A me piacciono queste partite e questi momenti in cui non tutto va come voglio, escono gli uomini veri in questi casi. E noi ce li abbiamo. E' chiaro che dobbiamo fare gol altrimenti non vinciamo, non è la voglia di vincere che manca, il calcio è questo. Bisogna affrontare le prossime partite come uomini, dobbiamo vincere domani così, questo deve essere il modo di pensare".

Come stai dopo l'infortunio al piede sinistro?

"Sto bene grazie".

Prima parlavi delle sconfitte patite con le piccole, c'è il rischio di aver sottovalutato l'avversario?

"No, assolutamente no. In Serie A non puoi sottovalutare nessuno. E' fondamentale vincere le partite con le piccole, tra virgolette, ma non ci siamo riusciti. Mi auguro che da domani riusciremo a farlo mettendo a frutto le nostre qualità".

Il tuo rendimento è stato condizionato da questo infortunio, ma il sistema di gioco attuale ti penalizza rispetto all'anno scorso?

"Per me non cambia nulla. Ho avuto questo problema fisico ma se vado in campo vuol dire che sono al 100%, ora sto bene fisicamente e non mi condiziona niente".

Ti senti di promettere qualcosa ai 65 mila tifosi previsti per domani?

"Non dobbiamo promettere niente, dobbiamo solo fare il nostro lavoro al massimo. I tifosi sono arrabbiati, hanno ragione. Sono d'accordo con mister Di Francesco, il tifoso può esprimere la sua opinione ma deve essere consapevole che di calcio capisce poco. Io vedo il tennis e il basket, ma ci capisco poco: posso fare il tifo e basta. Questo ragionamento deve essere seguito non solo dal tifoso della Roma, ma da tutti".

