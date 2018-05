LIVE TMW - Roma-Liverpool, cinque motivi per credere nella Romantada

Premi F5 per aggiornare

11.58 - Edin Dzeko sempre più decisivo, almeno in Europa. L'attaccante bosniaco, come sottolinea il sito ufficiale dei giallorossi, ha infatti trovato il gol in ognuna delle sue ultime quattro partite di Champions League, la striscia più lunga per un giocatore della Roma nella storia della competizione. Sono 23 finora le reti realizzate da Dzeko in questa stagione, tra le quali 16 in Serie A e 7 appunto in Champions.

11.43 - Come riporta il Corriere dello Sport, con un primo volo charter (cinque voli charter attesi nella mattinata) atterrato alle 9.50 sono arrivati a Fiumicino 180 tifosi inglesi. All'Olimpico, per il ritorno della semifinale di Champions con la Roma, sono attesi circa 1000 fan del Liverpool. Controlli serrati e grande spiegamento di forze dell'ordine per evitare nuovi scontri dopo i gravi fatti dell'andata. Ai tifosi inglesi è stato consegnato un volantino con tutti i consigli e le indicazioni su come arrivare in piazzale Delle Canestre, al punto d'incontro da cui saranno accompagnati allo stadio e con l'invito a socializzare a Campo de' Fiori.

11.29 - "Nulla è ancora perduto. Romantada possibile per cinque motivi". Questo uno dei titoli di Sportmediaset in vista di Roma-Liverpool. Dalla vena realizzativa di Dzeko (sette gol in Champions) al fattore Olimpico, passando per l'apporto dei tifosi e la difesa non impenetrabile dei Reds, fino al precedente dei quarti di finale col Barcellona: Di Francesco e i giallorossi possono crederci.

11.17 - Pellegrini al posto di Strootman nella Roma, Mané regolarmente in campo nel Liverpool. Pochissimi dubbi di formazione in vista del ritorno della semifinale di Champions League di stasera. Queste le probabili delle due squadre:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All.: Di Francesco.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

11.06 - Grande spiegamento di forze dell'ordine nei punti strategici di Roma in vista della sfida di questa sera col Liverpool. Nella foto in calce, scattata dall'inviato di TMW, la situazione attuale in Piazza di Spagna.

11.03 - Stasera la Roma cerca un'altra magica rimonta, ma contro il Liverpool non avrà sicuramente vita facile. Lo confermano i numeri dei Reds in questa Champions: nelle undici gare giocate fino a questo momento, Salah e compagni non hanno mai perso, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, realizzando 39 reti e subendone 9. Dal canto loro, però, i capitolini possono contare sul fatto che nelle cinque gare giocate all'Olimpico in questa edizione della coppa europea non hanno mai subito gol con un pari e quattro successi. Due vere corazzate a confronto, lo spettacolo sembra assicurato. Lo riporta Vocegiallorossa.

10.50 - The Indipendent riserva spazio al Liverpool nella prima pagina della sezione sportiva, riportando alcune parole di Jurgen Klopp: "La paura del Barcellona ci spinge". Riferimento alla rimonta che la Roma ha compiuto nel ritorno dei quarti di finale di Champions, con i reds che questa sera ripartiranno dal 5-2 conquistato ad Anfield.

10.42 - "Gladiatori... siamo pronti". L'edizione odierna del Mirror apre con le parole di mister Jurgen Klopp nella conferenza stampa di ieri. Dopo la vittoria per 5-2 di Liverpool, il tecnico tedesco non vuole cali di tensione nel ritorno in programma stasera a Roma. Per centrare la finale di Champions sarà fondamentale, infatti, lottare dal primo all'ultimo minuto.

10.36 - Il Liverpool ha vinto 5-2 all'andata contro la Roma, ma i giallorossi puntano alla rimonta questa sera all'Olimpico. Il Tempo, nella sua edizione online, titola in vista della semifinale di ritorno: "Roma, Schick dà la carica: 'Con il Liverpool il miracolo è possibile'". A spingere i giallorossi - e a richiamare i tifosi alla responsabilità - c'è anche Francesco Totti, alla prima stagione da dirigente.

10.25 - "I Reds sanno che il posto in finale non è ancora scontato". Il Liverpool Echo, tabloid molto vicino alla squadra di Klopp, sottolinea la grande cautela di Salah e compagni in vista del ritorno della semifinale di Champions contro la Roma. Il 5-2 di Anfield è un vantaggio importante, ma nessuno in casa Liverpool vuole rischiare di fare la fine del Barcellona.

10.16 - "Roma, un attacco a Kiev: Di Francesco prepara la sfida Champions con il Liverpool". Il Messaggero titola così nella sua edizione online in vista del ritorno della semifinale di Champions di questa sera all'Olimpico. Un match che Di Francesco ha studiato nei dettagli, determinato a sorprendere i Reds come accaduto al Barcellona ai quarti di finale. I giallorossi sognano una nuova remontada in una notte che si preannuncia magica.

10.00 - È il giorno di Roma-Liverpool. Stasera (ore 20:45), tra le mura dell'Olimpico, i giallorossi cercano una nuova rimonta dopo quella clamorosa col Barcellona. Anche in questo caso sono tre i gol da recuperare: si ripartirà, infatti, dal 5-2 di Anfield. Segui il consueto Live pre-partita di TMW con aggiornamenti, curiosità e dichiarazioni!