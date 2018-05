LIVE TMW - Roma-Liverpool, i tifosi Reds cantano "We Love Lazio"

Premi F5 per aggiornare

15:20 - Nessuna sorpresa sia nella Roma che nel Liverpool in vista della sfida di questa sera all'Olimpico, valida per la semifinale di ritorno di Champions League. La novità, in casa giallorossa, ha il nome di Lorenzo Pellegrini, visto che Kevin Strootman non è stato convocato: l'italiano completerà il centrocampo di Di Francesco insieme a De Rossi e Nainggolan, mentre in attacco nuova occasione per Patrik Schick e Stephan El Shaarawy, che affiancheranno l'intoccabile Edin Dzeko. Dall'altra parte Jurgen Klopp dovrà rinunciare a Oxlade-Chamberlain: al suo posto ci sarà Wijnaldum. Confermatissimo il tridente d'attacco formato da Salah, Firmino e Manè. Queste le probabili formazioni per la gara di questa sera:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnoild, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè.

15:02 - Il doppio ex John Arne Riise è arrivato nella Capitale, come testimonia l'ultimo post pubblicato su Twitter. Il norvegese ha incontrato un figurante vestito da gladiatore e ha commentato: "Non gli va bene che io sostenga entrambe le squadre stasera".

He didn’t like me supporting both teams tonight 🙈😂 pic.twitter.com/4GlfL05s67 — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 2 maggio 2018

14.54 - Simpatica risposta di Russell Crowe, il Gladiatore più famoso della storia del cinema, all'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, in un'intervista rilasciata a BT Sport, aveva annunciato che il mitico generale Massimo Decimo Meridio avrebbe giocato nelle file dei Reds nel match dell'Olimpico di stasera. Pronta la replica dell'attore neozelandese: "Squadra sbagliata. Forza Roma!".

14.20 - Mentre il Liverpool si allenava al campo "Mirko Fersini", ospitato con sportività dalla Lazio, i tifosi dei Reds iniziavano la loro pacifica invasione della capitale. Punti di ritrovo, naturalmente, i locali del centro e le vie romantiche di una città che cattura. La semifinale di ritorno si avvicina e i sostenitori inglesi non hanno voluto far mancare dei cori in favore della società biancoceleste, a partire da un virale "We love Lazio", riporta LaLazioSiamoNoi.it.

14.05 - E' tutto sereno finora il clima che si respira a Roma in vista della partita di questa sera tra i giallorossi e il Liverpool. Dopo i fatti dell'andata, però, è chiaramente ampio il dispiegamento di forze dell'Ordine, negli snodi centrali della città e in quelli più turistici.

13.45 - L'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini, a margine del pranzo istituzionale con la dirigenza del Liverpool, ha parlato così ai media presenti, tra i quali anche TuttoMercatoWeb.com: "Sono molto contento di essere in semifinale e di giocarcela anche oggi. Barcellona-bis? Non so come finirà, non ho la palla di cristallo, ma sarà sicuramente una grande partita".

13.29 - La sindaca di Roma Virginia Raggi sarà presente, a quanto si apprende, questa sera allo Stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito.

13.23 - Come da prassi, le dirigenze di Roma e Liverpool si sono ritrovate poco fa per un pranzo istituzionale in un noto ristorante romano. In calce, foto e video dell'incontro, in attesa del big match dell'Olimpico.

13.09 - La Roma scalda l'ambiente in vista della sfida di stasera col Liverpool. Questo il video di presentazione della partita pubblicato dal profilo Twitter dei giallorossi:

12.56 - I gol di Dzeko e le parate di Alisson. La Roma si prepara ad affrontare il Liverpool nel ritorno della semifinale di Champions League con almeno due certezze. Detto dell'attaccante, come sottolinea il sito ufficiale dei giallorossi, il rendimento del portiere brasiliano colpisce soprattutto tra le mura dell'Olimpico: finora Alisson ha parato infatti tutti e 20 i tiri nello specchio affrontati in questa edizione della coppa europea (zero sconfitte in casa).

12.44 - Ospiti d’onore a Formello prima della serata di gala dell’Olimpico. La Lazio questa mattina ha infatti aperto i cancelli del proprio centro sportivo per permettere agli inglesi di svolgere l’ultimissima sgambata pre-partita. All'arrivo del pullman dei Reds, presenti circa una ventina di tifosi biancocelesti, che all'esterno dell'impianto hanno affisso uno striscione con la scritta "C'mon Reds". Lo riporta lalaziosiamonoi.

12.30 - Roma-Liverpool di questa sera conquista spazio anche tra le colonne del The Times, che titola nella sua sezione sportiva: "La polizia è pronta a tenere i sostenitori allo stadio fino all'una di notte". Potrebbe essere questa una misura cautelativa dopo la partita dell'Olimpico, per evitare problemi tra le due tifoserie.

12.22 - La vicenda del tifoso del Liverpool Sean Cox, aggredito la scorsa settimana da alcuni tifosi romanisti, ha fatto il giro del mondo, sconvolgendo il calcio e non solo. Secondo quanto riportato da Leggo.it, sarebbe ancora presto per dichiarare l'uomo fuori pericolo: il fan dei Reds, infatti, è ancora in coma farmacologico e potrebbe aver riportato danni cerebrali permanenti. Per le verifiche del caso bisognerà attendere dunque che Cox si risvegli.

12.17 - Stasera la Roma cerca un'altra magica rimonta, ma contro il Liverpool non avrà sicuramente vita facile. Lo confermano i numeri dei Reds in questa Champions: nelle undici gare giocate fino a questo momento, Salah e compagni non hanno mai perso, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, realizzando 39 reti e subendone 9. Dal canto loro, però, i capitolini possono contare sul fatto che nelle cinque gare giocate all'Olimpico in questa edizione della coppa europea non hanno mai subito gol con un pari e quattro successi. Due vere corazzate a confronto, lo spettacolo sembra assicurato. Lo riporta Vocegiallorossa

11.58 - Edin Dzeko sempre più decisivo, almeno in Europa. L'attaccante bosniaco, come sottolinea il sito ufficiale dei giallorossi, ha infatti trovato il gol in ognuna delle sue ultime quattro partite di Champions League, la striscia più lunga per un giocatore della Roma nella storia della competizione. Sono 23 finora le reti realizzate da Dzeko in questa stagione, tra le quali 16 in Serie A e 7 appunto in Champions.

11.43 - Come riporta il Corriere dello Sport, con un primo volo charter (cinque voli charter attesi nella mattinata) atterrato alle 9.50 sono arrivati a Fiumicino 180 tifosi inglesi. All'Olimpico, per il ritorno della semifinale di Champions con la Roma, sono attesi circa 1000 fan del Liverpool. Controlli serrati e grande spiegamento di forze dell'ordine per evitare nuovi scontri dopo i gravi fatti dell'andata. Ai tifosi inglesi è stato consegnato un volantino con tutti i consigli e le indicazioni su come arrivare in piazzale Delle Canestre, al punto d'incontro da cui saranno accompagnati allo stadio e con l'invito a socializzare a Campo de' Fiori.

11.29 - "Nulla è ancora perduto. Romantada possibile per cinque motivi". Questo uno dei titoli di Sportmediaset in vista di Roma-Liverpool. Dalla vena realizzativa di Dzeko (sette gol in Champions) al fattore Olimpico, passando per l'apporto dei tifosi e la difesa non impenetrabile dei Reds, fino al precedente dei quarti di finale col Barcellona: Di Francesco e i giallorossi possono crederci.

11.17 - Pellegrini al posto di Strootman nella Roma, Mané regolarmente in campo nel Liverpool. Pochissimi dubbi di formazione in vista del ritorno della semifinale di Champions League di stasera. Queste le probabili delle due squadre:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All.: Di Francesco.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

11.06 - Grande spiegamento di forze dell'ordine nei punti strategici di Roma in vista della sfida di questa sera col Liverpool. Nella foto in calce, scattata dall'inviato di TMW, la situazione attuale in Piazza di Spagna.

10.50 - The Indipendent riserva spazio al Liverpool nella prima pagina della sezione sportiva, riportando alcune parole di Jurgen Klopp: "La paura del Barcellona ci spinge". Riferimento alla rimonta che la Roma ha compiuto nel ritorno dei quarti di finale di Champions, con i reds che questa sera ripartiranno dal 5-2 conquistato ad Anfield.

10.42 - "Gladiatori... siamo pronti". L'edizione odierna del Mirror apre con le parole di mister Jurgen Klopp nella conferenza stampa di ieri. Dopo la vittoria per 5-2 di Liverpool, il tecnico tedesco non vuole cali di tensione nel ritorno in programma stasera a Roma. Per centrare la finale di Champions sarà fondamentale, infatti, lottare dal primo all'ultimo minuto.

10.36 - Il Liverpool ha vinto 5-2 all'andata contro la Roma, ma i giallorossi puntano alla rimonta questa sera all'Olimpico. Il Tempo, nella sua edizione online, titola in vista della semifinale di ritorno: "Roma, Schick dà la carica: 'Con il Liverpool il miracolo è possibile'". A spingere i giallorossi - e a richiamare i tifosi alla responsabilità - c'è anche Francesco Totti, alla prima stagione da dirigente.

10.25 - "I Reds sanno che il posto in finale non è ancora scontato". Il Liverpool Echo, tabloid molto vicino alla squadra di Klopp, sottolinea la grande cautela di Salah e compagni in vista del ritorno della semifinale di Champions contro la Roma. Il 5-2 di Anfield è un vantaggio importante, ma nessuno in casa Liverpool vuole rischiare di fare la fine del Barcellona.

10.16 - "Roma, un attacco a Kiev: Di Francesco prepara la sfida Champions con il Liverpool". Il Messaggero titola così nella sua edizione online in vista del ritorno della semifinale di Champions di questa sera all'Olimpico. Un match che Di Francesco ha studiato nei dettagli, determinato a sorprendere i Reds come accaduto al Barcellona ai quarti di finale. I giallorossi sognano una nuova remontada in una notte che si preannuncia magica.

10.00 - È il giorno di Roma-Liverpool. Stasera (ore 20:45), tra le mura dell'Olimpico, i giallorossi cercano una nuova rimonta dopo quella clamorosa col Barcellona. Anche in questo caso sono tre i gol da recuperare: si ripartirà, infatti, dal 5-2 di Anfield. Segui il consueto Live pre-partita di TMW con aggiornamenti, curiosità e dichiarazioni!