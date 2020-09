LIVE TMW - Roma-Milik, serve ancora un po' di tempo. E Pirlo non ha fretta per Dzeko

live Roma-Milik, serve ancora un po' di tempo. E Pirlo non ha fretta per Dzeko

14.51 - Pirlo: "Aspetto il centravanti senza fretta" - In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un centravanti, nello specifico di Edin Dzeko: "Come ho detto, il centravanti lo stiamo aspettando tutti. Ma il mercato è lungo, è partito da poco e ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni e felici di quelli che abbiamo a disposizione, poi speriamo che arrivi anche il centravanti ma non abbiamo fretta. Può essere Suarez? Difficile, guardando ciò che è successo e soprattutto i tempi per ottenere il passaporto che saranno lunghi. Per questo è difficile che possa essere il centravanti della Juventus".

12.15 - Dzeko in attesa a Verona In attesa che Arek Milik definisca le ultime pendenze per certificare l'addio al Napoli e sposare il progetto Roma, la società giallorossa non libera Edin Dzeko per la Juventus.

Il bosniaco è a Verona insieme alla Roma, dove stasera andrà in scena l'esordio stagionale contro l'Hellas, e verosimilmente andrà in panchina con i compagni. Questo a meno che lo stesso Milik non risolva col Napoli in queste ore: se così dovesse essere, spiega il Corriere dello Sport, Dzeko potrebbe trasferirsi da Verona a Torino con una macchina messa a disposizione dalla Juventus.

10.26 - Lunedì le visite di Dzeko? Nonostante la convocazione per oggi per il match con il Verona, Edin Dzeko ormai vuole solo la Juventus. L’attaccante della Roma è ad un passo dal club bianconero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri investiranno 16 milioni per il cartellino offrendo al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno da 6,8 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5. Nella giornata di lunedì potrebbero effettuarsi le visite mediche.

10.15 - Milik non ha ancora risolto tutte le questioni col Napoli - Ancora incerto il futuro di Arkadiusz Milik. O meglio, l’attaccante del Napoli è ad un passo dalla Roma ma non lo diventerà in questa settimana. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i partenopei non avrebbero alcuna fretta in quanto ci sarebbero due aspetti da limare. Il primo è quello legato alla multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre scorso e il secondo, concatenato, è l’azione legale per i diritti di immagine. Situazione analoga a quanto accaduto ad Allan che, per andare all’Everton, rinunciò a due mensilità.

SABATO 19 SETTEMBRE

23.10 - La telenovela si conclude lunedì - Arkadius Milik lunedì mattina dovrebbe concludere la lunga telenovela dell’estate e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. Risolte nelle ultime ore le rimanenti pendenze con il Napoli, il polacco domani mattina firmerà il rinnovo con il Napoli fino al 2022 in modo da permettere agli azzurri di cederlo con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più ulteriori 7 milioni di bonus alla Roma, rivela Repubblica.

22.32 - Intanto la Juve cerca anche Kean Giornata di contatti sul fronte Moise Kean, riporta Goal, che la Juve vorrebbe prendere oltre a Edin Dzeko dalla Roma. I bianconeri premono per il prestito e hanno il gradimento totale del giocatore. L’Everton, al momento, vorrebbe cessione a titolo definitivo o obbligo di riscatto

19.52 - Il saluto di Lady Milik L'addio di Arkadiusz Milik al Napoli è in fase di definizione, con il polacco pronto a volare verso Roma alla corte di Fonseca. Cosi Jessica Ziolek, compagna del polacco, ha in un certo modo salutato proprio i tifosi azzurro repostando una stories su Instagram con poche e chiare parole: "Grazie di tutto! Sempre a tua difesa".

18.58 - Roma a Verona La formazione giallorossa è atterrata a Verona. Dzeko compreso.

18.52 - Ora a Napoli Dopo l'atterraggio a Ciampino, Milik andrà a Napoli per sbrigare anche le ultime questioni col club azzurro.

18.41 - Milik è tornato a Ciampino Arkadiusz Milik è tornato dalla visita specialistica in Svizzera, atterrando a Ciampino. Senza rilasciare dichiarazioni, è salito in automobile. Ancora non può arrivare la definizione della trattativa con la Roma e conseguentemente il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus: Milik deve svolgere l'idoneità sportiva. Intanto Dzeko è convocato per la gara tra Roma e Verona di domani.

17.30 - Dzeko convocato per Verona - Edin Dzeko è tra i 21 convocati della Roma per la trasferta di Verona contro l'Hellas. La Juventus può attendere. Tutto confermato, il bosniaco c'è.

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante

Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert

14.38 - Milik-Napoli, tutto risolto - Le ultime questioni ancora pendenti fra Arek Milik ed il Napoli, spiegano i colleghi de Il Tempo, sono state praticamente risolte. Intanto il giocatore, accompagnato dall'agente e del dottor Manara della Roma, sono a St. Moritz per le visite alle ginocchia operate in passato. Se tutto andrà per il verso giusto, già domani dovrebbe arrivare la firma dell'attaccante polacco con la società giallorossa.

13.55 - Fonseca: "Domani Dzeko a Verona con noi" - Paulo Fonseca, tecnico della Roma che sta parlando in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla trattativa per l'arrivo di Arek Milik e l'addio di Edin Dzeko: "Dzeko è qui con noi e domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo scambio oggi perché Dzeko è qui con noi", la risposta del tecnico giallorosso in merito alla doppia operazione di mercato.

13.10 - Milik deve risolvere le ultime questioni col Napoli - Mentre Arek Milik è in Svizzera per una visita alle ginocchia richiesta dalla Roma, l'entourage del polacco sta trattando le ultime questioni col Napoli prima dell'addio: in ballo, spiega la Gazzetta dello Sport, c'è quasi 1 milione di euro: Milik infatti deve ancora prendere dal Napoli 3-4 mensilità (oltre a quella di settembre), ai quali vanno però sottratti i 200mila euro della multa per l'ammutinamento del 5 novembre scorso. Il giocatore è disposto a pagare la multa, ma chiede una liberatoria che "archivi" l'eventuale causa civile per danni di immagine. La quadra non è ancora stata trovata, per questo il suo entourage oggi si rivedrà con la società azzurra per provare a mettersi d'accordo.

12.18 - Dzeko porta 13 milioni di plusvalenza alla Roma - Il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, spiega Il Messaggero, permetterà alle casse della Roma di respirare. Non solo per l'ingresso di 15-16 milioni, ma anche per la questione plusvalenze, aspetto da tenere sempre in considerazione quando si parla di Financial Fair Play. In particolare, spiega il quotidiano, l'addio del bosniaco frutterà alla Roma una plusvalenza di 13,517 milioni di euro, visto che il costo a bilancio del giocatore è oggi di 2,483 milioni.

11.51 - Le cifre dell'operazione Dzeko - Il sì di Arek Milik alla Roma libera di fatto Edin Dzeko per la Juventus. Nelle prossime ore, probabilmente già oggi secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco sarà a Torino per sostenere le visite al JMedical. Con la Roma l'accordo è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto biennale da 7,5 milioni a stagione.

10.55 - Milik ha già parlato con Fonseca - Arek Milik, spiega il Corriere dello Sport, in attesa dell'esito delle visite mediche ha già parlato col tecnico della Roma Paulo Fonseca per capire cosa il portoghese si aspetta da lui. Ovviamente i movimenti e gli schemi della Roma dovranno cambiare, visto che Milik è attaccante che ama giocare dentro l'area di rigore e che comunque ha caratteristiche ben diverse da quelle di Dzeko. In attesa dell'ufficialità, ad ogni modo, è già andato in scena un contatto fra l'allenatore della Roma ed il suo nuovo centravanti titolare.

10.34 - Le cifre dell'operazione Milik - Arek Milik, nel caso in cui le visite alle ginocchia che effettuerà in Svizzera nelle prossime ore diano rassicurazioni, sarà un nuovo attaccante della Roma. Nella serata di ieri le parti in causa, dopo lunghe trattative a Trigoria, hanno trovato gli accordi del caso: Milik dovrà rinnovare formalmente di un anno col Napoli, visto il contratto in scadenza a giugno e la necessità giallorossa di chiudere l'operazione con la formula del prestito. Un prestito che sarà oneroso, da circa 3 milioni di euro, mentre l'obbligo di riscatto è stato fissato a 15 milioni di euro ai quali andranno aggiunti bonus (facilmente raggiungibili) per 7 milioni di euro. Per un totale di 25 milioni complessivi finali.

A quel punto, il polacco firmerà un contratto quinquennale con la Roma da 5 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.

09.50 - Milik arrivato a Ciampino - Arkadiusz Milik è arrivato da poco all'aeroporto di Ciampino, a Roma, dove prenderà il volo che lo porterà in Svizzera per svolgere la prima parte di visite mediche con la Roma. Insieme a lui anche il suo agente Pantak, con i giallorossi che hanno chiesto test approfonditi alle ginocchia prima di dare il via libera alla definizione della trattativa. Gli esami saranno effettuati dal professor Fink, lo stesso che ha operato Zaniolo pochi giorni fa.

📣 #Milik in partenza da Ciampino con l’agente #Pantak) per sostenere le visite alle ginocchia richieste dalla #Roma prima di dare il via libera alla definizione della trattativa

09.23 - Milik in partenza per la Svizzera - Arek Milik è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante polacco è in partenza per la Svizzera dove sosterrà la prima parte di visite mediche con particolare attenzione alle ginocchia. Inizialmente la destinazione doveva essere l'Austria, ma all'ultimo sono stati cambiati i piani ed è stata scelta la Svizzera dove sarà visitato dal professor Fink, il chirurgo che ha operato fra gli altri anche Nicolò Zaniolo.

08.09 - Attesa per le visite mediche - Questa mattina Milik svolgerà una prima parte di visite mediche, non in Italia ma all'estero. Probabilmente a Innsbruck, proprio dove si è operato Nicolò Zaniolo, per verificare al meglio l'affidabilità sia del suo ginocchio sinistro che di quello destro. Dzeko intanto, è pronto per approdare a Torino: nella seconda giornata potrebbe già giocare titolare contro la Roma.

Venerdì 18 settembre 2020

23.49 - Milik a cena coi compagni del Napoli per i saluti - Cena di saluto a Napoli per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha infatti trascorso la serata con il resto della squadra, prima di partire per Innsbruck dove domattina svolgerà la prima parte di visite mediche. Cena già programmata che è però stata l'occasione per tutti per salutare il giocatore che a meno di colpi di scena clamorosi vestirà la maglia della Roma.

23.21 - Prima parte di visite domani a Innsbruck - Altre novità nell'affare tra Roma e Napoli che porterà Arkadiusz Milik in giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domattina il polacco svolgerà una prima parte di visite mediche, non in Italia ma all'estero. Precisamente a Innsbruck, proprio dove si è operato Nicolò Zaniolo, per verificare al meglio l'affidabilità sia del suo ginocchio sinistro che di quello destro. Oltre a questo il polacco deve risolvere alcune pendenze con gli azzurri. Piccoli ritardi che però fanno sì che la Roma non autorizzi le visite mediche di Dzeko con la Juventus.

22.55 - Anche un altro baby nella trattativa - Altra contropartita per il Napoli nell'affare che porterà Arkadiusz Milik alla Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre a Modugno e 25 milioni di euro complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, nella trattativa entrerà anche il cartellino dell'attaccante 2003 Samuele Meloni.

21.55 - Il 2003 Modugno verso il Napoli - All'interno dell'operazione che porterà Arek Milik alla Roma, informano i colleghi de Il Tempo, rientrerà anche il baby attaccante classe 2003 Simone Modugno. Il giocatore farà il percorso inverso rispetto al polacco, lasciando quindi Trigoria per accasarsi al Napoli.

20.53 - Al Napoli 25 milioni totali fra prestito, riscatto e bonus - Il summit di Trigoria ha quasi portato alla fumata bianca. Arek Milik sarà un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore. Il polacco firmerà con i giallorossi un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre gli accordi fra i due club prevedono un prestito oneroso da 3 milioni di euro, un obbligo di riscatto da 15 più bonus per ulteriori 7 milioni di euro. Il totale, così, potrà arrivare a quei 25 milioni che il Napoli chiedeva per cedere il giocatore.

20.00 - Quinquennale da 5 milioni per Milik - Arek Milik è ad un passo dal diventare il nuovo attaccante della Roma. Il summit di oggi a Trigoria sembra aver sciolte le ultime riserve del bomber polacco, che con la società giallorossa firmerà un quinquennale da 5 milioni a stagione (prima rinnoverà formalmente col Napoli). A quel punto, l'operazione fra le due società si chiuderà sulla base di un prestito con riscatto, col giocatore che potrebbe svolgere già domani le visite mediche.

19.22 - Già domani le visite mediche di Milik? Il summit di Trigoria ha dato esito positivo e sbloccato la situazione, con Arek Milik che è oramai ad un passo dalla Roma. Nel caso in cui il sì ultimo e definitivo del calciatore dovesse arrivare in queste ore, già domani lo stesso Milik potrebbe essere a Roma per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

18.59 - Ci siamo Intesa totale. Milik ha detto sì alla Roma, lo stesso ha già fatto Dzeko con la Juventus. Pantak, agente del polacco, sarà a Napoli per risolvere gli ultimi dettagli con gli azzurri: rinnovo (tecnico) di un anno per poter chiudere il trasferimento in prestito con riscatto. Poi Arek potrà andare nella Capitale forse già domani. Dzeko è atteso a Torino per visite e firma con la Juventus.

18.45 - Il sì forse già in serata Le parti stanno per trovare la quadra sugli ultimi dettagli: Arkadiusz Milik sarà il nuovo centravanti della Roma. La strada sembra segnata, il polacco ha sciolto le riserve. Summit verso il termine a Trigoria, l'agente si sposterà a Napoli dal giocatore che in caso di fumata bianca domani potrebbe già essere nella Capitale. Un trasferimento che gli intermediari stanno definendo proprio in questi momenti, contestualmente Edin Dzeko ha l'intesa totale con la Juventus. Lui come la Roma. Il semaforo verde è dietro l'angolo. Il sì definitivo di Milik, al momento atteso forse già in serata, può sbloccare tutto. "Quasi", fanno sapere da dentro Trigoria. A un passo dal valzer.

17.39 - Parti sempre a Trigoria Ancora non termina il lungo summit. Ci siamo quasi: Milik sta per dire sì, l'agente sarà poi a Napoli per definire il contratto e i dettagli.

16.56 - Ci siamo (quasi) Arkadiusz Milik sempre più verso la Roma. Gli agenti del giocatore hanno parlato con la società giallorossa in un lungo summit oggi per il futuro alla corte di Paulo Fonseca della punta polacca. Le parti devono sempre abbandonare Trigoria ma la questione sembra già analizzata a fondo. Milik sembra aver mollato gli ormeggi: sognava la Juventus e la Champions League ma ha capito che il club di Friedkin crede veramente in lui. Ora il suo entourage lo raggiungerà a Napoli per provare a definire gli ultimi dettagli anche col club. Intermediari al lavoro per definire la trattativa, la Juventus aspetta un segnale per chiamare Edin Dzeko e mettere nero su bianco col bosniaco.

16.20 - Suarez ha superato l'esame E' terminato l'esame di italiano di Luis Suarez. Il pistolero ha superato la prova e gli è stato consegnato l'attestato B1. Il giocatore è già uscito dall'istituto di Perugia dopo la doppia prova orale e scritta. Adesso si riattiveranno le pratiche per l'ottenimento del passaporto. Intanto la Juventus aspetta notizie da Trigoria sul fronte Edin Dzeko...

16.09 - Pantak poi andrà a Napoli Arkadiusz Milik e il futuro. Sono le ore decisive per il passaggio del polacco alla Roma. L'agente del giocatore è a Trigoria insieme agli intermediari e con loro anche quelli di Edin Dzeko. Non c'è l'agente del bosniaco ma l'intesa con il 9 giallorosso è totale. La Roma sta per convincere Arkadiusz Milik, manca solo il suo sì per sbloccare il tutto. Dopo il summit, Pantak andrà a Napoli per ragguagliare vis a vis il calciatore e per cercare di trovare la definizione del quinquennale da 5 milioni circa.

15.44 - Summit verso il termine I protagonisti sono sempre all'interno di Trigoria ma dovrebbe finire a breve il summit per Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. Intermediari e agente del polacco sono sempre all'interno, attesa la fumata bianca.

15.12 - Intanto atterra Suarez Pochi istanti fa, Luis Suarez è atterrato a Perugia. Con volo privato diretto dal Prat, l'uruguaiano è arrivato in Umbria. Adesso si dirigerà all'istituto dove sosterrà l'esame B1 per riattivare le pratiche per lo status da comunitario.

14.55 - Milik da record con De Boer Paulo Fonseca si prospetta potenzialmente come il decimo allenatore della carriera di Arkadiusz Milik. Chi prima di lui? Il record di partite e gol è con Frank de Boer. Tutte con l'Ajax, dove il polacco è sbocciato. A seguire c'è invece Ancelotti, con Gattuso ha segnato soltanto 6 reti.

14.02 - Milik ha lasciato Castelvolturno Arkadiusz Milik ha lasciato in questi istanti Castelvolturno. Ore decisive, Roma si avvicina.

13.32 - Intermediari a Trigoria Arkadiusz Milik alla Roma ed Edin Dzeko alla Juventus. Ci siamo. A Trigoria non c'è soltanto l'agente del calciatore ma tutti gli intermediari della trattativa. Sono i minuti decisivi, a breve dovrebbe terminare il summit nel centro sportivo giallorosso. La lunga telenovela sta per finire.

13.05 - Le cifre per Milik Milik è orientato a dire sì a un contratto da cinque anni a cinque milioni a stagione. Sognava la Juventus e la Champions League. I bianconeri gli avevano prospettato la possibilità di vestire il bianconero ma poi l'orizzonte è cambiato. Come l'allenatore, che ha chiesto Edin Dzeko, prima che si prospettasse anche l'opportunità Luis Suarez.

12.00 - Pantak e gli intermediari a Trigoria David Pantak e l'intermediario di Arkadiusz Milik sono a Trigoria. E' il giorno decisivo per il passaggio della punta polacca alla Roma. Il club giallorosso, con Fienga e De Sanctis, cercherà di convincere il giocatore. Contratto pronto da 5 milioni, una volta arrivato il sì, ci sarà contestualmente lo sblocco del passaggio di Edin Dzeko alla Juventus.