LIVE TMW - Roma, Nainggolan: "Serve concentrazione. Ci crediamo"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Dopo il successo clamoroso nella rimonta contro il Barcellona, a parlare in compagnia del tecnico Eusebio Di Francesco, per scaramanzia visto il passaggio in semifinale, parlerà nuovamente Radja Nainggolan. Tra poco, il centrocampista giallorosso, interverrà in conferenza stampa:

Su cosa non è andata ad Anfield: "Non siamo stati concentrati per tutta la gara e squadre come questa ti fanno male. Dobbiamo mantenere la concentrazione per i 95 minuti e ribaltare il risultato".

Su rimanere per sempre alla Roma: "Adesso viviamo questa partita, è stato un percorso bellissimo. Io ci credo. Non è il momento di parlare di futuro. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, meglio parlare della partita".

Su come cambiare la partita: "Era difficile col Barcellona e sarà difficile domani. Sarà più difficile contro i catalani perché il Liverpool è più fisico. Dobbiamo provare a segnare tre gol senza commettere errori in difesa".

Sulla differenza con la partita del Liverpool: "Sono stati molto più continui rispetto a noi. Non siamo riusciti a fare ciò che dovevamo fare per 95 minuti. A Barcellona l'abbiamo fatto meglio, ma il risultato fu bugiardo. Ad Anfield abbiamo segnato due reti e ora non dobbiamo commettere gli errori dell'andata".

Sui più assist rispetto ai gol: "Io sono un tipo di giocatore che non vive per il gol. A me interessa più il risultato finale. Se sono aumentati gli assist significa che ho fatto felice qualche compagno. Rispetto all'anno scorso è tutto diverso, altre filosofie di gioco. Sono contento dove gioco ora e do sempre il massimo. Spero di sbloccarmi il prima possibile in Champions, magari già da domani".

Sulla luce che si è spenta nella partita d'andata: "Un po' di emozione e la prima semifinale magari sono un motivo. Abbiamo cercato di giocare, poi però abbiamo preso due gol che ci hanno condizionato. Non entro nella testa dei giocatori, penso però che dopo questa partita, tutti siamo consapevoli degli errori commessi e l'attenzione sui calci piazzati che abbiamo rivisto in settimana. Adesso dobbiamo solo cercare di fare meglio per tutti e i 95 minuti".

Sul tifo italiano a favore della Roma: "Io penso che quando una squadra fa un risultato come quello contro il Barcellona, tutto il mondo guarda il risultato con occhi diversi. Poi penso che fare il tifo per una squadra italiana sia una cosa normale. La sportività ci deve essere. C'è responsabilità, si sa che è una cosa difficile, ma se ci riesce di nuovo, arriveranno complimenti, se non ci riusciremo avremo comunque fatto qualcosa di importante".

Sul futuro e sul motivo che lo ha spinto a restare in precedenza: "Ho scelto di restare qua perché vincere qui sarebbe indimenticabile. Non scelgo mai la strada più semplice. Sto cercando di farlo anche se non è facile. Io dove sto bene non ho voglia di lasciare subito. Sono fatto così e ho tanti altri anni per provare a vincere".

13.00 - Termina qui la conferenza.