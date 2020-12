LIVE TMW - Roma, Nuno Campos: "Oggi una grande Roma. Continuiamo così"

live Roma, Nuno Campos: "Oggi una grande Roma. Continuiamo così"

17.05 – La Roma ‘cala’ la manita al Dall’Ara. Cinque reti nella prima frazione di gioco per i giallorossi che fanno partita da soli concedendo anche un autogol al Bologna per opera di Cristante. Nuno Campos, vice di Fonseca, commenterà a breve la sfida vinta per 1-5 dai suoi. Segui su TUTTOmercatoWEB.com la diretta testuale della conferenza.

17.17 - Inizia la conferenza di Nuno Campos

Al di la della prova dell'avversario, oggi è stata la migliore Roma della stagione?

"Ogni partita è una storia a se. Oggi il primo tempo è stato uno dei miglio di sempre per il numero di gol. In generale tutta la squadra sta crescendo, i giovani stanno dando un grande contributo ma devono ancora adattarsi del tutto al modo di giocare. Questo mommento pè sicuramente brillante ma non abbiamo ancora conquistato nulla quindi dobbiamo continuare così".

Cosa manca alla squadra per rimanere su questo livello?

"Gli avversari cambiano e ci pongono sempre nuove difficoltà, quindi dobbiamo adattarci a chi abbiamo di fronte. In certe partite alcune cose escono meglio, altre si fa più fatica. Quest'anno stiamo facendo bene, frutto dell'anno in più di lavoro che abbiamo con la squadra e dell'anno in più di lavoro con i giovani".

17.21 - Termina la conferenza