LIVE TMW - Roma, Perez: "Il Barcellona è il passato, ho firmato per 4 anni"

live Roma, Perez: "Il Barcellona è il passato, ho firmato per 4 anni"

Pomeriggio intenso a Trigoria, centro sportivo della Roma, dove dalle 14.15 la sala stampa si riempirà per le conferenze stampa degli acquisti di mercato di gennaio. Oltre a Ibanez e Villar, prenderà parola anche Carles Perez, esterno preso dal Barcellona in prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni in caso del raggiungimento di alcuni traguardi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Fonseca ti ha avvertito sulle marcature strette in Serie A...

"Sì è vero, mi aveva avvisato telefonicamente. L'ho potuto subito provare nella prima partita questa aggressività. Nella seconda partita mi sono sentito più a mio agio e credo che le cose siano andate meglio".

Nella tua testa c'è l'obiettivo di tornare al Barcellona ancora più forte? Oppure pensi di rimanere qui a lungo?

"Se ho scelto di venire qua è perché ho scelto di crescere. Ho firmato un contratto di 4 anni e mezzo e farò il meglio per la Roma. Il Barcellona è il passato".

Come vedevi la Roma da fuori?

"Ho sempre visto la Roma come un grande club. La chiacchierata con Fonseca, che mi ha spiegato cosa avrei potuto fare, è stata decisiva. Sono molto soddisfatto".

Vi sentite pronti per quest'avventura?

"Sì tutti e tre siamo pronti per giocare".

L'addio al Barcellona...

"Non è un passo indietro. Cambiare paese e cultura è una sfida importante. Nessuno ti regala niente, non posso pretendere di diventare subito titolare. Devo dimostrarlo di poterlo essere".

Ore 15.14 - Finisce la conferenza stampa.