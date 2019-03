LIVE TMW - Roma, Perotti: "Cambiamo l'immagine che abbiamo dato sabato"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

19.05 - Sarà Diego Perotti, centrocampista esterno della Roma, ad affiancare il tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa quest'oggi, dalla pancia dell'Estadio do Dragao di Porto. L'argentino, subentrato nella ripresa nella disfatta con la Lazio, parlerà dei suoi obiettivi per l'ottavo di finale che potrebbe regalare alla Roma e al calcio italiano un risultato molto importante. A breve le sue parole in diretta su TMW: "Tutto quello che è successo l'anno scorso o due anni fa sono ricordi positivi ma domani è un'altra partita, spero di continuare con delle giocate decisive. Abbiamo voglia di migliorare l'immagine che abbiamo dato sabato e domani c'è una bellissima prova per farlo".

Sarà difficile per voi giocare offensivamente pensando anche alla difesa?

"Abbiamo questo piccolo vantaggio ma non possiamo pensare al risultato dell'andata, fare la partita sotto tutti i livelli, sia offensivo che difensivo. E' chiaro che segnando un gol, per loro diventerebbe tutto più complicato".

Sei stato qui col Siviglia nel 2011, che ricordi hai di quella sfida?

"Ricordo la partita del 2011, vincemmo 1-0 contro una squadra molto molto forte, ma fummo eliminati a Siviglia. Il Porto diventa molto forte coi suoi tifosi, ma noi abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo approfittarne".

Questo è stato un anno molto difficile per te, ti manca l'acuto. Pensi possa arrivare domani?

"Magari! Magari riuscissi ad aiutare la squadra come non sono riuscito a fare in questi periodo purtroppo. Sono stato sfortunato, come hai detto, è stata dura. Spero che domani potrò essere d'aiuto alla squadra, per raggiungere i quarti di finale".