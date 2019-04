LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Chiedo alla squadra di ribellarsi"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, si appresta a intervenire in conferenza stampa per presentare, alla vigilia, il match dei giallorossi contro la Fiorentina, in programma domani sera presso lo stadio Olimpico a partire dalle 21.

15.06 - Inizia la conferenza.

Su Under, Pellegrini e Pastore: "Naturalmente li ho avuti a disposizione pochissimo tempo. Il mio compito è fare il lavoro del farmacista: valutare bene chi può giocare dall'inizio e chi può subentrare. Sono a disposizione ma tra virgolette".

Sulle sconfitte contro il Napoli e contro la Fiorentina in Coppa Italia come motivazioni in più: "Mi auguro che queste sconfitte siano la benzina per reagire. 7 gol nella partita di Coppa sono tanti e molti sono stati fatti sempre nella stessa zona: palla lunga a scavalcare la difesa. E' un modello che ripercorrono al di là di chi gioca. Non dobbiamo dargli la possibilità di prendere la profondità".

Se Nzonzi e De Rossi insieme possono coesistere o sono un lusso: "Indubbiamente è vero che manca un ruba palloni però due mediani possono far filtro. Alcune volte riesce altre no. Avere tutti a disposizione aiuta il tecnico a fare delle scelte più giuste".

Su Under: "Devo valutare tutto, da chi è più bravo nell'uno contro uno a chi è più pronto fisicamente. Tutte le considerazioni del caso mi porteranno a fare le scelte per domani".

Se Schick e Dzeko giocheranno ancora insieme dall'inizio o se uno dei due andrà in panchina: "Uno potrebbe restare fuori. Chiederò a Dzeko come sta perché non era al massimo contro il Napoli. Poi valuteremo".

Sulle scelte per uscire dal momento di crisi della squadra: "Sto pensando 25 ore al giorno come migliorare questa squadra, credetemi sto pensando a tutto".

Su Totti e il suo ruolo e sul futuro di De Rossi: "De Rossi ci penserà da solo quando smetterà. Francesco ha già un ruolo importante, ha smesso da poco e c'è un processo step by step per entrare in sintonia col club. E' un punto di riferimento importante per tutti, poi sarà la società a decidere in quale direzione dovrà andare".

Sul rapporto con Pallotta e sulla squadra 'senza attributi': "Non ho parlato col presidente. E' una squadra che sta vivendo un momento particolare. Ho visto tutte le analisi del match, abbiamo gli stessi dati del Napoli ma noi non abbiamo giocato da squadra. Questo è causato dalla mancanza di fiducia. Voglio una squadra che sappia reagire alle avversità. Potrei giocare anche io quando le cose vanno tutte bene, invece ci vuole un aiuto reciproco per uscire da questo momento".

Sui giocatori che hanno giocato meno che possono aiutare la squadra perché meno sotto pressione: "Quando le cose vanno bene, qualsiasi giocatore metti dentro, l'orologio funziona, quando non vanno, i giovani ci devono stare ma ci devono essere anche tanti giocatori d'esperienza che possano guidare gli altri".

Sul rombo a centrocampo come ipotesi contro la Fiorentina: "Sto pensando a tutte le soluzioni ma devo vedere le risposte in allenamento di alcuni giocatori. Poi deciderò".

Sulle idee di gioco dell'allenatore che ancora non si vedono in campo: "Avere la squadra corta e compatta è facile a dirsi ma difficile da mettere in pratica. La vorrei così, la squadra è fatta per un certo tipo di gioco. Dobbiamo riuscire a essere compatti e non dare possibilità agli avversari di infilarti".

Sul coinvolgimento dei tifosi: "Hanno capito benissimo che la squadra ha bisogno di loro. Fino all'ultimo la Curva Sud ha incoraggiato la squadra anche se ha fatto qualche coro di insofferenza. Io chiedo sempre il supporto del pubblico, ma anche loro vogliono vedere una ribellione in campo, che la squadra faccia qualcosa. Chiedo questo ai miei uomini".

Su tanti gol subiti: "Sono pochissime le squadre che possono fare gol iniziando dal portiere, vogliamo tutti imitare il tikii taka e io non lo capisco. Noi dobbiamo giocare in modo compatto per sopperire ai nostri problemi. Proprio il fatto che non riusciamo a essere compatti ci porta ad avere più difficoltà".

15.19 - Termina qui la conferenza stampa.