LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Dichiarazioni sulla Lazio? Sono tornato in Italia"

20.19 - Pari che serve a poco alla Roma nella lotta alla Champions League. I giallorossi si sono divisi la posta in palio con la Roma per 1-1 al "Ferraris". Fra pochi istanti il tecnico Claudio Ranieri analizzerà in conferenza stampa la gara di Marassi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.21 - Claudio Ranieri entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza stampa.

Come la vede ora la lotta alla Champions?

"La vedevo difficile e la vedo difficile anche adesso. Chissà che il rigore parato all'ultimo non sia un segno del destino. Mancano tre gare, speriamo di fare il meglio"

Gioco un po' farraginoso.

"Sapevamo che il Genoa si sarebbe chiuso nella propria metà campo e avrebbe giocato con palle lunghe per i loro velocisti. Dovevamo essere più rapidi nel giro palla ma il Genoa ha chiuso bene le porte e quelle poche volte che ci siamo riusciti non siamo stati cinici. All'ultimo eravamo riusciti a far gol e dovevamo essere più attenti. Sapevamo dei loro saltatori in area, che Romero aveva segnato già quattro gol. Non demordiamo".

Quanto è arrabbiato per questo finale?

"Fortunatamente abbiamo parato il rigore perchè dall'avere tutto all'avere nulla sarebbe stato peggio. Spero che ci possa permettere di essere agganciati al treno Champions".

Il motivo dell'ingresso di Schick invece di Pastore?

"Perchè loro volevano che noi mettessimo palle corte. Invece avevo bisogno di due centrali offensivo e mettere più pressioni ai difensori del Genoa".

Le dichiarazioni sulla Lazio.

"Avevo risposto perchè mentre mi facevano la domanda ho pensato al famoso striscione. Io mi riferivo ai tifosi e a quello striscione che detto tra noi era bello. Bisognerebbe dargli un premio perchè era una cosa molto ironica e molto bella. A me non interessa il resto. E' stato fatto un po' di baccano, bentornato in Italia".

20.27 - Termina la conferenza stampa di Ranieri dopo la sfida contro il Genoa.